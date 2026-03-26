Hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas, la ayuda autonómica que casi nadie está pidiendo en 2026

La demanda de esta ayuda sigue siendo muy inferior a la disponibilidad presupuestaria en varias comunidades

Lanzan una ayuda que cubre parte del IBI o el recibo de la basura

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Existe un programa de subvenciones para cambiar las ventanas de la vivienda habitual que lleva activo desde 2021, está financiado con fondos europeos Next Generation EU, puede cubrir hasta el 40% del coste de la obra y tiene un límite de 3.000 euros por vivienda. Es compatible con las deducciones del IRPF por eficiencia energética.

La gestiona cada comunidad autónoma. Y pese a que el plazo final para ejecutar las obras expira el 30 de junio de 2026, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la demanda sigue siendo muy inferior a la disponibilidad presupuestaria en varias comunidades. El motivo, en la mayoría de los casos, es que los propietarios desconocen su existencia o asumen que el proceso es demasiado complejo para el beneficio que obtienen.

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Qué es exactamente y cuánto puede dar

El programa se denomina oficialmente Programa de Ayuda a las Actuaciones de Mejora de la Eficiencia Energética en Viviendas, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se regula en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre. El importe de la subvención es del 40% del coste de la actuación, con un límite de 3.000 euros por vivienda y un coste mínimo de obra de 1.000 euros.

Eso significa que si cambiar las ventanas cuesta 5.000 euros, la subvención cubre 2.000; si cuesta 7.500 o más, el tope es 3.000. Las obras deben estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026 y justificadas ante el organismo autonómico competente en un plazo máximo de tres meses desde su conclusión.

Pueden solicitarla propietarios, usufructuarios y arrendatarios de la vivienda, siempre que el inmueble sea su domicilio habitual y permanente, acreditado mediante certificado de empadronamiento. La tramitación se realiza íntegramente ante la comunidad autónoma de residencia, que publica sus propias convocatorias con plazos y procedimientos específicos.

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Por qué el cambio de ventanas cumple los requisitos técnicos

La subvención financia actuaciones que alcancen al menos uno de estos tres umbrales: reducir la demanda energética de calefacción y refrigeración en un mínimo del 7%, rebajar el consumo de energía primaria no renovable en al menos un 30%, o sustituir elementos de la envolvente térmica para que cumplan los valores límite del Código Técnico de la Edificación. La sustitución de ventanas antiguas por modelos con rotura de puente térmico, doble o triple acristalamiento y vidrio de baja emisividad cubre habitualmente la tercera vía sin necesidad de acometer una rehabilitación integral del edificio, lo que la convierte en la actuación más accesible del programa.

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El requisito documental es innegociable, y se necesita un certificado de eficiencia energética del inmueble expedido antes del inicio de las obras y otro posterior a su finalización, ambos emitidos por técnico competente y registrados conforme al Real Decreto 390/2021. Sin ese par de certificados, la subvención no puede justificarse ni cobrarse.

Dónde hay convocatorias abiertas o próxima en 2026

El mapa de convocatorias activas varía mes a mes, porque cada comunidad gestiona su propio calendario hasta agotar fondos. En este momento las situaciones más destacadas son las siguientes:

Aragón mantiene convocatoria activa hasta el 29 de junio de 2026, con una dotación específica de 3.697.500 euros para actuaciones en municipios de hasta 5.000 habitantes y el requisito de que los edificios hayan sido finalizados antes del año 2000.

mantiene convocatoria activa hasta el 29 de junio de 2026, con una dotación específica de 3.697.500 euros para actuaciones en municipios de hasta 5.000 habitantes y el requisito de que los edificios hayan sido finalizados antes del año 2000. Galicia tiene su programa VI406E abierto con una condición singular que muchos desconocen: la obra no debe estar iniciada en el momento de presentar la solicitud. El propietario puede pedir la ayuda y acometer la obra después, dentro del plazo concedido.

tiene su programa VI406E abierto con una condición singular que muchos desconocen: la obra no debe estar iniciada en el momento de presentar la solicitud. El propietario puede pedir la ayuda y acometer la obra después, dentro del plazo concedido. Cataluña , y específicamente el Ayuntamiento de Barcelona, mantiene un Plan Renove complementario compatible con la subvención Next Generation que puede elevar el importe total hasta los 6.000 euros en determinados casos, con plazo hasta el 30 de junio de 2026.

, y específicamente el Ayuntamiento de Barcelona, mantiene un Plan Renove complementario compatible con la subvención Next Generation que puede elevar el importe total hasta los 6.000 euros en determinados casos, con plazo hasta el 30 de junio de 2026. País Vasco dispone de una ayuda propia para obras particulares con plazo abierto hasta el 31 de diciembre de 2030, desvinculada del marco Next Generation, lo que la convierte en la opción con mayor margen temporal del país.

Lo que muchos no calculan: la compatibilidad con el IRPF

Estas subvenciones son compatibles con las deducciones del IRPF por obras de eficiencia energética. Eso significa que quien recibe 3.000 euros de subvención y además acredita una mejora del 7% en demanda energética puede aplicar también la deducción del 20% sobre la parte no subvencionada de la obra en su declaración de la renta. Ambos beneficios operan sobre importes distintos: la subvención sobre el coste total; la deducción, sobre lo pagado efectivamente sin ayuda pública. El único límite es que no se puede deducir lo que ya ha sido financiado con fondos públicos.