El intercambio de vehículos entre particulares consiste en el alquiler de un coche que una persona no utilice

Alquilar un coche en verano sin que te cobren de más: de la letra pequeña a la recomendación más repetida

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Da igual que parte de España elijan para sus destinos de vacaciones que a partir de este mes comienza la temporada fuerte del turismo de verano y eso significa mucho más tráfico y las carreteras llenas de coches de gente que se marcha de sus casas para pasar unos días fuera.

Es por eso que muchos turistas han optado por una opción diferente: alquilar un coche a una persona que no lo utiliza. Es un negocio que cada vez está más en expansión dada su comodidad para los que no utilizan el coche y pueden darlo algo de utilidad además del mantenimiento, y para los que no se quieren comprar un coche y prefieren alquilarlo.

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Además, este tipo de negocio es un modelo que ofrece flexibilidad horaria, disponibilidad inmediata y ahorro: "Lo alquilo, que otra persona también lo disfrute y yo te hago cómo cubrir los gastos", explica uno de los clientes. Más allá del ahorro y la utilidad también sirve para que no "haya más coches en la calle, sino aprovechar los que hay".

Por qué es mejor opción

En este modo de negocio de alquiler de coche, no solo se ayuda a la persona que tiene un coche desaprovechado, sino también al que no lo tiene, pudiendo tenerlo por los días que lo necesita y por un precio mucho más económico, pero también a la economía del país, a la contaminación de las ciudades y a muchas personas.

Esta opción se puso de moda hace tiempo, empezó compartiendo viajes a través de aplicaciones que ponían en contacto a gente que iba al mismo tiempo y que permitía ahorrar tiempo, dinero y gasolina. Sin embargo, la idea ha sido mucho más allá y ahora se ha convertido en una forma de alquilar coches mucho más sostenible y eficaz para ambas partes.