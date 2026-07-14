Manuel Pimentel 14 JUL 2026 - 11:37h.

El Ministerio del Interior saca a subasta dos antiguas casas-cuarteles de Cacín (Granada) y Linares (Jaén) y una excomisaría de Policía de la provincia de Zaragoza

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GranadaEl Ministerio del Interior ha iniciado, a través del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), una subasta pública al alza para vender tres inmuebles propiedad del Estado por un valor total conjunto superior a 1,7 millones de euros.

Los bienes que se sacan a la venta son dos antiguas casas-cuartel de la Guardia Civil de Andalucía y una excomisaría de Policía de Zaragoza, según se puede consultar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este martes 14 de julio.

La primera propiedad corresponde a la antigua casa-cuartel de la Guardia Civil ubicada en la plaza Cuartel número 6, en el municipio de Cacín, en Granada, que sale a subasta por 86.485,50 euros y una garantía de 4.804,75 euros, que ya se encuentra en segunda subasta.

La segunda es otra antigua casa-cuartel de la Guardia Civil situada en la calle Tetuán 45 de Linares, Jaén. Esta tiene una licitación de 1.175.557,47 euros en tercera subasta y 1.116.779,60 euros en cuarta subasta, con una garantía de 66.528,44 euros.

Por último, el tercer inmueble consiste en la antigua Comisaría de Policía de Calatayud, en Zaragoza, la de la calle Coral Bilbilitana 8. Este se subasta por un valor de 495.508,60 euros en tercera subasta y una garantía de 27.452 euros.

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Presentación de ofertas

Las ofertas para concurrir a subasta se pueden presentar hasta las 14:00 horas del 1 de septiembre de 2026, a través del Registro General del Ministerio del Interior en Madrid.

También pueden realizarse a través de los registros autorizados por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, enviando en este caso una copia sellada por correo electrónico a la GIESE.

La subasta tendrá lugar a las 10 horas del próximo 15 de septiembre en la sede del organismo, sita en la calle Evaristo San Miguel 8, en Madrid.