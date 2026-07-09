Redacción Euskadi 09 JUL 2026 - 04:30h.

Ambas están en mal estado de conservación y se subastan por un precio de salida de cero euros y sin puja mínima

Las dos aeronaves llevan años abandonadas en el aeropuerto de Bilbao que quiere deshacerse de ellas

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BilbaoDeshacerse de dos viejas avionetas, abandonas desde hace mucho tiempo y que solo ocupan espacio en el aeropuerto de Bilbao, no resulta tan sencillo como deshacerse de un bulto cualquiera, de esos que la mayoría tiene acumulando polvo en un trastero, un garaje o en casa. No sólo eso ocupan espacio es que además, mantenerlas almacenadas en un hangar del aeropuerto cuesta unos 8.000 euros al año.

De ahí, que en 'la Paloma' hayan pensado que una buena manera de ‘quitárselas de encima’ sea subastarlas. La puja llega después de que Aena completara el procedimiento que marca la legislación para declarar el abandono de una aeronave.

El precio de salida es cero euros, así tal cual. Las dos aeronaves son una Cessna 177RG Cardinal, de fabricación estadounidense y producida en 1975 y la segunda, es una aeronave francesa, una Socata Rallye 180 GT que tiene 49 añitos. La Aeronave modelo Cessna 177 (matrícula EC-FQL) y la aeronave SOCATA (Morane-Saulnier MS893-E) Rallye 180 GT (matrícula EC-DBG).

No es una ganga

Que nadie se lleve a engaños, el aeropuerto de Bilbao no es que en plenas rebajas de verano haya pensado en sacar una ganga al mercado sino que las dos aeronaves se subastan a un precio de salida de 0,0 euros y sin puja mínima porque están en muy mal estado de conservación.

La Cessna, a pesar de ser de las dos la aeronave más longeva y haber superado los 50 años, es la única que se conserva entera pero no vuela desde hace más de una década, aunque según ha podido saber El Correo, se empleó hace poco para un simulacro de los servicios de emergencia. En su día, su propietario fue un fotógrafo, ya fallecido, que la empleaba para realizar instantáneas aéreas.

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Por su parte, la Socatta, que se encuentra casi completamente desguazada y que es un modelo de aeronave muy apreciado por quienes saben del tema, se empleó para realizar campañas publicitarias por las costas de Galicia y el Cantábrico.

Su estado y el coste que implicaría poner en funcionamiento con garantías cualquiera de estas dos aeronaves hace que sea casi impensable que vuelvan a surcar los cielos. El valor de ambas aeronaves, que ahora salen a subasta en Bilbao, es más emocional que económico y solo eso, podría evitar que acabaran convertidas en chatarra.