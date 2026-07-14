Una menor de 13 años ha denunciado haber sufrido una agresión sexual en Tàrrega, Lleida

La Fiscalía de Menores se ha hecho cargo de la investigación ya que el presunto autor es inimputable al ser menor de 14 años

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TàrregaAgentes de los Mossos d'Esquadra investigan una presunta agresión sexual a una menor de 13 años en la localidad de Tàrrega, en Lleida.

Según ha podido conocer el medio de comunicación 'Segre' gracias a fuentes policiales, los hechos habrían tenido lugar el pasado domingo 12 de julio a la 01:00 horas de la madrugada.

Investigan la presunta agresión sexual a la menor de 13 años

Al parecer, la víctima habría sido agredida sexualmente por otro menor de 13 años.

Ahora, los agentes de los Mossos d'Esquadra investigan la agresión a la menor.

Nada más tener constancia de los hechos la Fiscalía de Menores se ha hecho también cargo de la investigación y, a su vez, los servicios sociales, ya que el presunto autor es inimputable al ser menor de 14 años.