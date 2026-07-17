José Rocamora 17 JUL 2026 - 17:07h.

La fuerte presión de la demanda y la escasez de oferta han disparado los precios del arrendamiento en el litoral

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Los precios de los alquileres de playa se han disparado en los últimos años. Fotocasa ha analizado la evolución del precio de los alquileres en la costa y alquilar una casa en la playa se ha convertido en un sueño caro. El doble de caro que hace cinco años.

El precio medio del alquiler es de casi 15 euros por metro cuadrado al mes. Hay un 40% de ciudades costeras que superan esta media. En Estepona, por ejemplo, se está pagando a 19 euros el metro cuadrado. Por lo que el alquiler de una casa de 80 metros cuadrados que en verano de 2021 valía 700 euros ahora cuesta más de 1.500.

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Baleares cuenta con los precios más caros. Sant Josep de sa Talaia encabeza el ranking con un precio medio de 25,56 euros por metro cuadrado al mes, seguida de Calvià, con 24,64 euros, y Santa Eulària des Riu, con 23,53 euros.

Entre las localidades con las rentas más elevadas también figuran Barcelona capital (21,71 euros por metro cuadrado), Mogán (21,55 euros), San Bartolomé de Tirajana (21,49 euros), Sitges (21,43 euros), Palamós (20,72 euros) y Laredo (20,53 euros). Completan los primeros puestos La Oliva, Arona, Adeje, Estepona, Llucmajor y Badalona, todas ellas con precios cercanos o superiores a los 19 euros por metro cuadrado al mes.

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El estudio también destaca que cuatro de cada diez municipios costeros analizados ya superan el precio medio del alquiler en España, situado en junio de 2026 en 14,79 euros por metro cuadrado al mes.

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Y esto si hemos reservado con previsión. Porque si quisiéramos alquilar ahora una casa para una semana de agosto en las zonas de costa hay que contar, como mínimo, con 1.000 euros. Y como señala María Abuin, responsable RSH Sanxenxo, "ya en enero se cierta casi el 80% del alquiler vacacional. Ya encontramos un poso en primera línea de playa, tres dormitorios, por 3.000 euros a la semana".