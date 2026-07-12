Manuel Pimentel 12 JUL 2026 - 07:30h.

Málaga encabeza el ranking con 2 de cada 3 viviendas de alquiler para uso turístico y Cádiz, 1 de cada 3

En Conil de la Frontera, la presión es extrema: casi el 84% del parque de viviendas de alquiler son turísticas

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MálagaEn Andalucía hay registradas 90.649 viviendas de uso turístico (VUT), según los datos de mayo de 2026 recogidos por el Instituto de Nacional Estadística. Aunque esta cifra ha supuesto una reducción del 6% respecto al mismo mes del año anterior, sigue siendo la comunidad autónoma de España que concentra el mayor número de viviendas turísticas que se anuncian en plataformas.

El aumento descontrolado de los pisos turísticos de los últimos años, especialmente antes de las regulaciones, ha generado una tensión en el mercado de alquiler habitual difícil de resolver. Un problema que complica el acceso a la vivienda y que en Andalucía alcanza un desequilibrio entre las distintas capitales de provincias y zonas costeras.

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Málaga y Cádiz, epicentro de la presión turística

La provincia de Málaga sufre la mayor presión, donde 2 de cada 3 alquileres son de uso turístico: 45.176 viviendas de un total de 73.253, según datos del INE y del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler del Ministerio de Vivienda.

La situación es especialmente crítica en municipios como Marbella, donde hay casi tantas viviendas turísticas (6.947) como hogares habituales en alquiler (7.231). En Benalmádena y Estepona también se superan las 3.300 apartamentos destinados al turismo.

Las capitales y el interior resisten mejor

Cádiz es la segunda provincia de Andalucía en encabezar el ranking, con un piso turístico por cada dos arrendamientos de vivienda habitual. De las 35.524 viviendas en el mercado, 15.116 son turísticas.

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Entre los municipios más tensionados, destacan localidades como Conil de la Frontera, la presión es extrema: casi el 84% del parque de viviendas de alquiler son turísticas (2.575 viviendas turísticas frente a solo 418 contratos de alquiler habitual). En Tarifa, la situación es similar, con 1.886 alojamientos turísticos y 473 viviendas habituales en alquiler (75%).

La presión de los pisos turísticos, que reducen aún más la oferta del mercado para el alquiler, también afecta especialmente en municipios de Almería y Huelva. Si bien la media provincial es más baja, por ejemplo en Mojácar y en Ayamonte, dos de cada tres alquileres son turísticos.

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Jaén, la menos perjudicada

En provincias como Granada, la presión es más notable en la costa, con Almuñécar (1.511 turísticas y 1.233 habituales) y Salobreña (413 frente a 358) a la cabeza. En la capital nazarí hay 4.555 viviendas para uso turístico y el mayor número se concentran en el casco histórico, donde el porcentaje se dispara hasta el 20% en zonas como el Realejo o Plaza Nueva.

En Sevilla capital, los pisos turísticos suponen el 18,6% de la oferta de alquiler con 6.937 sobre un total de 35.843 viviendas de alquiler.

En Córdoba, la situación es sensiblemente más favorable con 2.949 viviendas de uso turístico en la capital (el 15,6%), mientras que en la provincia de Jaén el porcentaje baja hasta el 7,8% al registrar 1.220 alojamientos turísticos frente a los 13.522 viviendas destinadas al alquiler habitual.