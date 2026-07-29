Agencia EFE 29 JUL 2026 - 13:29h.

Se emitirán 50.000 piezas exclusivas a un precio de venta de 60,33 euros cada una sin IVA incluido

El BOE ha publicado la decisión, acordada por el Ministerio de Economía

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Como elemento conmemorativo de la victoria de España en el Mundial de Fútbol de 2026, unas monedas de colección serán emitidas, acuñadas y puestas en circulación, según ha acordado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Esta decisión se ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Será la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT) quien llevará a cabo la emisión, que constará de un máximo de 50.000 piezas de 4 reales cada una. Aunque su precio de venta será de 60,33 euros, IVA no incluido, su valor oficial será de 5 euros.

Un hito que quedará reflejado también en monedas

En el anverso, las monedas reproducirán el retrato de Su Majestad el Rey Felipe VI, junto con la leyenda 'FELIPE VI REY DE ESPAÑA', así como el año de acuñación, '2026', todo ello rodeado de una gráfila de perlas.

En el reverso, en la parte superior de la moneda aparecerá el logotipo del campeonato 'FIFA WORLD CUP 26' y, en la parte inferior, de forma circular y en mayúsculas, la leyenda 'CAMPEONES DEL MUNDO'.

El BOE, en su publicación, explica que la proclamación de la selección española de fútbol como campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 constituye "un acontecimiento de especial relevancia que trasciende el ámbito deportivo, proyectándose como símbolo de excelencia, cohesión y reconocimiento internacional de España".

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"Este logro, fruto del esfuerzo, el talento y el trabajo en equipo, ha generado un amplio reconocimiento social e institucional, reforzando los valores asociados al deporte y la imagen de España en el exterior", añade el texto.

La fecha inicial de emisión tendrá lugar durante el tercer trimestre de 2026, pero será la FNMT la que, próximamente, anunciará los detalles de compra.