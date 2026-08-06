Para poder cobrar la pensión, se deben haber acumulado al menos quince años de cotización a lo largo de la vida laboral, y dos de ellos en los últimos quince años

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Uno de los preceptos más rígidos del sistema contributivo español en relación con la jubilación establece que, para poder cobrar la pensión, no basta con haber acumulado quince años de cotización a lo largo de la vida laboral, sino que es necesario, además, que al menos dos de esos años se encuentren comprendidos dentro de los quince inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.

Al menos esto es lo que dice la ley, y hace que la consecuencia habitual de su incumplimiento sea la denegación de la prestación por jubilación. Ahora bien, existe una excepción concreta asentada en la jurisprudencia: la denominada doctrina del paréntesis.

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Se trata de un criterio construido por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que permite "poner entre paréntesis" (es decir, considerar neutros a efectos de cómputo) los tramos temporales en los que el trabajador no pudo cotizar por circunstancias ajenas a su voluntad. Miles de personas mayores en España pueden aprovechar este mecanismo pese a llevar años sin haber pisado el mercado laboral formal.

La doctrina no procede del legislador, sino de la jurisprudencia, y se ha ido asentando después a través de una batería de resoluciones que la Sala de lo Social ha alineado en torno a una misma lógica: cuando la ausencia de cotización durante el tramo relevante, por ejemplo los quince años inmediatamente anteriores al hecho causante, responde a situaciones de infortunio o ajenas a la voluntad del asegurado, el juez desplaza ese lapso temporal hacia atrás para permitir que el interesado reúna la carencia específica dentro de un periodo previo en el que sí trabajó.

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El resultado, en la práctica, es que el juzgador retrotrae el marco temporal a un momento anterior en el que el trabajador sí cotizaba, dejando entre paréntesis los años en blanco. La flexibilización opera únicamente cuando concurren esas circunstancias de infortunio, no como norma general.

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Qué situaciones caben en el paréntesis

El catálogo de supuestos aceptados por el Tribunal Supremo incluye, y no se limita a, desempleo de larga duración con inscripción activa como demandante de empleo, enfermedad grave prolongada, cumplimiento de una pena de prisión sin oportunidad de trabajar en el centro penitenciario, además de otras situaciones asimilables en las que el interesado quiso mantenerse vinculado al mercado laboral pero no pudo.

El precedente más citado es el de una mujer con veintisiete años cotizados a la que el INSS denegó la pensión por no reunir los dos años exigidos en el tramo próximo al hecho causante, ya que había cumplido una pena de veinte años de prisión sin acceso a talleres productivos. La Sala consideró ese lapso "neutro a efectos de la aplicación de la teoría del paréntesis", corrigió la denegación administrativa y reconoció el derecho a la pensión.

Un ensanchamiento reciente… con límites

La aplicación de la doctrina ha vuelto a la actualidad tras dos pronunciamientos de la Sala de lo Social durante 2026. Por un lado, la Sentencia del Tribunal Supremo 311/2026, de 25 de marzo, reconoció el derecho a la jubilación de un trabajador con veintiséis años y nueve meses cotizados al que el INSS había negado la pensión por presentar apenas veintidós días de cotización dentro del periodo relevante de quince años. Su condición de demandante de empleo prolongada, unida a una discapacidad del 33 %, fue considerada por la Sala prueba suficiente de la voluntad de mantenerse activo en el mercado laboral, y bastó para activar el paréntesis.

Por otra parte, esta resolución fija un criterio restrictivo cuya lectura conviene interiorizar: la doctrina no puede aplicarse de forma fragmentada, ni utilizarse para elegir el momento temporal más favorable al solicitante. Aceptar esto "equivaldría a vaciar de contenido la carencia específica y a convertir la excepción en regla general", según la sentencia.

La lectura práctica es doble. Para la persona mayor que llega al umbral de la jubilación con una carrera de cotización sólida pero interrumpida en los últimos años por desempleo estructural, enfermedad prolongada, cuidado no remunerado de familiares dependientes u otras circunstancias no voluntarias, el paréntesis puede suponer la diferencia entre cobrar y no cobrar la pensión. Para aquel que se va a jubilar, pero que sencillamente dejó de buscar empleo hace años y no volvió a inscribirse como demandante, la doctrina no ampara.

La clave probatoria es acreditar la voluntad de mantenerse vinculado al mercado laboral, lo que se hace típicamente mediante la inscripción activa como demandante de empleo, y demostrar que la falta de cotización obedeció a una situación de infortunio.

Cómo hacer valer este derecho

Cuando el INSS deniega la pensión por incumplimiento de la carencia específica, la vía para invocar la doctrina es la reclamación previa y, en su caso, la demanda judicial en el orden social. La denegación administrativa suele apoyarse en el informe de cotizaciones que emite la propia Seguridad Social y no contempla, por regla general, las circunstancias personales que justificarían aplicar el paréntesis. Corresponde al solicitante aportar la prueba de que su inactividad fue involuntaria y que existió voluntad de reincorporación al mercado. La doctrina, sigue teniendo naturaleza excepcional, pero está viva y operativa.