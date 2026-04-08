La comunidad autónoma con la pensión media más alta de España y la más baja

Mientras algunas comunidades superan holgadamente la media nacional, otras quedan significativamente por debajo

Guía para saber si tu mili cuenta o no para la jubilación

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Las pensiones en España no son homogéneas. Dependen en gran medida de factores territoriales como el tejido productivo, los salarios históricos o la densidad de cotización. El resultado es un mapa con fuertes contrastes. Mientras algunas comunidades superan holgadamente la media nacional, otras quedan significativamente por debajo. Esta brecha que en algunos casos supera los 600 euros mensuales refleja, en buena medida, las distintas realidades económicas que conviven dentro del mismo sistema público.

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media de jubilación en España se sitúa en los 1.512,73 euros mensuales, tras la revalorización del 2,7% ligada al IPC. Sin embargo, esta cifra es solo un promedio que oculta diferencias notables entre territorios.

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El País Vasco: liderazgo sostenido

El País Vasco se mantiene como la comunidad autónoma con la pensión contributiva de jubilación media más alta del país. La cuantía se sitúa en 1.901,09 euros mensuales, por encima de Asturias (1.835 euros), Madrid (1.790) y Navarra (1.749). Esto supone 388,36 euros por encima de la media estatal.

Este liderazgo no es coyuntural, sino estructural. El País Vasco presenta históricamente salarios más elevados, una mayor estabilidad laboral y una fuerte presencia industrial, factores que se traducen en bases de cotización más altas y, por tanto, en pensiones superiores. Otro elemento clave es la continuidad en las carreras laborales. Trayectorias profesionales más largas y con menos interrupciones incrementan la base reguladora, consolidando pensiones más altas.

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Castilla-La Mancha y otras regiones con pensiones más bajas

En el extremo opuesto se sitúan comunidades como Castilla-La Mancha, que registra las pensiones medias de jubilación más bajas del país: 1.283,57 euros mensuales. Otras como Galicia (1.347,70 euros) y Extremadura (1.337,44 euros) se mantienen claramente por debajo tanto de la media nacional como de las regiones más prósperas.

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Las causas son, en esencia, inversas a las del País Vasco: salarios más bajos, mayor peso de sectores menos cualificados, trayectorias laborales más irregulares y menor densidad de cotización. En estas regiones también es más frecuente la percepción de pensiones no contributivas o de menor cuantía, lo que reduce la media global.

La diferencia entre la pensión media de jubilación del País Vasco y la de Castilla-La Mancha alcanza los 617,52 euros mensuales, una brecha que evidencia la desigual distribución territorial de las rentas y de las carreras de cotización y que tiene implicaciones directas en la calidad de vida de los pensionistas.

Más allá de la media: desigualdad dentro de cada comunidad

Incluso en el País Vasco, donde las cifras son más altas, existen pensionistas con ingresos reducidos. Casos de pensiones por debajo de 1.000 euros conviven con medias elevadas, evidenciando que el promedio no refleja toda la realidad social. Esto ocurre también en el resto del país. La desigualdad interna es significativa y afecta especialmente a mujeres, trabajadores con carreras laborales discontinuas o sectores con menor cotización.