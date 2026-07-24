Las ayudas para combatir la soledad no deseada en mayores llegan a más ciudades

El 20% de la población en España experimenta soledad no deseada y, dentro de ese grupo, dos tercios la sufren desde hace más de dos años

La soledad no deseada mata, según un estudio de la Universidad de Glasgow

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La soledad no deseada ha dejado de tratarse como una tristeza privada, casi doméstica, para entrar en el vocabulario de las políticas públicas. Y ese cambio, aunque lento, ya se nota en los ayuntamientos, en los servicios sociales, en las farmacias de barrio, en los centros de mayores y hasta en proyectos de inteligencia artificial. Las nuevas ayudas no siempre llegan en forma de cheque, sino que a menudo son acompañamiento, detección temprana, talleres, llamadas, voluntariado, apoyo psicológico, redes vecinales o tecnología sencilla para que una persona mayor vuelva a tener una conversación pendiente.

El punto de inflexión institucional llegó en 2026, cuando el Gobierno aprobó el primer Marco Estratégico Estatal de Soledades 2026-2030. El documento parte de un dato incómodo, afirmando que el 20% de la población en España experimenta soledad no deseada y, dentro de ese grupo, dos tercios la sufren desde hace más de dos años. La estrategia plantea que la respuesta no puede depender solo de la buena voluntad familiar, sino de una arquitectura pública capaz de coordinar Estado, comunidades, entidades locales y tercer sector.

Madrid es uno de los ejemplos más visibles. El Ayuntamiento activó en 2026 la convocatoria “Madrid, red contra la soledad”, dirigida a entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos complementarios a la Dirección General de Mayores y Prevención de la Soledad no Deseada. No es un detalle menor: la ciudad no limita la intervención a detectar casos, sino que ordena su estrategia en envejecimiento activo, prevención y sensibilización, detección e intervención, y tecnología.

Alicante ha dado otro paso con un servicio integral para mayores de 60 años. El programa municipal, aprobado para salir a licitación con un presupuesto base de 277.981 euros por un año, prevé un equipo interdisciplinar de 12 profesionales y más de 800 atenciones semanales. La ayuda, en este caso, mezcla atención domiciliaria, acompañamiento psicosocial, talleres de bienestar emocional, estimulación cognitiva, uso de tecnologías digitales y acciones comunitarias. No se trata solo de llamar a una puerta: se trata de sostenerla abierta.

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Zaragoza ha aprobado también un plan específico hasta 2029, con una inversión de 375.000 euros, y con una idea especialmente expresiva: la Red de Antenas contra la Soledad. En ella se implicarán centros de convivencia, servicios sociales, centros de salud, farmacias, comercios de proximidad, servicios domiciliarios, asociaciones vecinales y ciudadanía. La ciudad parte, además, de una red municipal de 32 centros de convivencia para personas mayores y cerca de 78.000 socios.

Valladolid ensaya otra vía: el Plan Contigo 2024-2028 y el Proyecto Pérgola. En el primer año de ejecución del plan participaron 39.448 mayores en más de 7.600 acciones; se desplegaron 24 de 26 medidas previstas y la teleasistencia avanzada atendió a más de 10.400 personas. Pérgola añade una capa tecnológica: un piloto de más de 18.000 euros que utiliza biomarcadores vocales con inteligencia artificial para detectar posibles situaciones de aislamiento en personas mayores.

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Sevilla, por su parte, constituyó una Mesa Municipal para unir áreas municipales, administraciones, sistema sanitario, universidades, entidades sociales y voluntariado en la prevención, detección y reducción del aislamiento no deseado en mayores.

El modelo se extiende también por ciudades medianas. En Móstoles, 60 asociaciones, entidades sociosanitarias y comercios recibieron formación para detectar casos de soledad o aislamiento, dentro del convenio de Soledad no Deseada 2025-2026 suscrito con la Comunidad de Madrid.

Junto a las administraciones, las entidades sociales están jugando un papel decisivo. La Fundación “la Caixa” mantiene el programa Siempre Acompañados, presente en 15 ciudades de España y Portugal, con el objetivo de acompañar y empoderar a personas mayores que sienten soledad. La propia fundación habla de alrededor de 3 millones de personas mayores que sufren soledad en España.

El salto no es solo urbano. La Comunidad de Madrid ha llevado el programa CREARED a 94 localidades de menos de 20.000 habitantes: 700 mayores de más de 65 años, 161 voluntarios y 22 cuidadores, con tecnología pensada para facilitar relaciones sociales. En Aragón, la red Con Sentido se ha extendido a la Hoya de Huesca, Somontano y Alto Gállego, apoyándose en voluntariado local, taxistas, farmacéuticos, comerciantes y empresas del territorio.

La noticia, por tanto, no es únicamente que haya más ayudas. Es que empiezan a parecerse menos a una prestación aislada y más a una red. Y en la soledad no deseada, esa diferencia importa: porque a veces la ayuda no consiste en dar algo, sino en conseguir que alguien vuelva a tener a quién decírselo.