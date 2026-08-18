Del menú a 5,50 euros de Zaragoza a la ayuda foral navarra: mapa de comedores subvencionados para mayores

Una ayuda que tiene respuestas administrativas dispares que dependen del código postal en el que se resida

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La pregunta que muchos mayores se formulan casi cada mediodía de qué comer, con quién hacerlo y cuánto dinero cuesta, tiene respuestas administrativas dispares que dependen del código postal en el que se resida. No existe un modelo único, ni un tope estatal, ni una ventanilla común.

Lo que sí que hay es una serie de programas municipales y forales, articulados casi siempre desde los centros de servicios sociales, que subvencionan de manera parcial la comida diaria de las personas mayores con recursos escasos o en riesgo de aislamiento.

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Navarra: entre 3,50 y 4 euros diarios de subvención foral

Esta comunidad ofrece ayudas económicas para el acceso de personas mayores a comedores entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026. Está dotada con 55.000 euros, canalizados mediante evaluación individualizada a través de entidades colaboradoras seleccionadas por concurrencia. La cuantía oscila entre 3,50 y 4 euros al día, condicionada a la renta acreditada y al número de miembros de la unidad familiar. La ayuda cubre la comida principal en días laborables y también puede sufragar fines de semana y festivos.

Los requisitos son claros y concisos: ser pensionista de jubilación o invalidez con 60 años cumplidos, o pensionista de viudedad con 55, disponer de autonomía funcional para desenvolverse en el comedor, no presentar problemas graves de comportamiento, y no disponer de un capital mobiliario superior a 30.000 euros. La tramitación se canaliza a través del Servicio Social de Base del municipio de residencia, el equivalente navarro del centro municipal de servicios sociales.

Zaragoza: menú diario a precio subvencionado

El Ayuntamiento de Zaragoza opta por una fórmula distinta y, en lugar de una ayuda monetaria, ofrece el servicio directamente a precio bonificado en los Centros de Convivencia para mayores. Para 2026 se ha establecido un precio de 5,50 euros por servicio, con reservas de plaza que pueden extenderse hasta siete días seguidos y para un máximo de cuatro personas socias. El acceso está reservado a los socios de los Centros Municipales de Convivencia, y la reserva debe presentarse en la cafetería del propio centro exhibiendo el carné correspondiente.

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El horario es de 13.30 a 14.30 horas, con apertura de lunes a domingo salvo días de cierre; en agosto, solo permanecen abiertos los comedores de los centros Pedro Laín Entralgo, La Jota y La Almozara. Hay opción de menú para personas diabéticas.

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Cádiz: bonificación en los Centros de Día

En Cádiz, la Delegación municipal de Asuntos Sociales y del Mayor gestiona una bonificación del comedor prestado en los Centros de Día municipales, dispensando el almuerzo de lunes a viernes.

Los requisitos son claros: estar empadronado en Cádiz, tener cumplidos los 60 años y vivir solo o acompañado de personas mayores de 60 años, o bien con hijos menores de 60 con más del 65% de discapacidad reconocida o con grados 2 o 3 de la Ley de Dependencia. La solicitud se recoge y entrega en la Delegación municipal o en el Centro de Servicios Sociales "La Paz". Los comedores operativos son los del Centro de Día "Vista Hermosa" (calle Medina Sidonia, 5) y "La Caleta" (calle Zaragoza), en horario de 13.00 a 14.30 horas de lunes a sábado.

Madrid: Residencia municipal para mayores

En el extremo opuesto del catálogo se sitúa la Residencia municipal para mayores del Ayuntamiento de Madrid, un equipamiento de alojamiento permanente con manutención integrada, cuya aportación económica se calcula según la Renta Mensual Per Cápita. En los apartamentos individuales para mayores, por ejemplo, la aportación máxima queda fijada en 330,67 euros al mes, mientras que en los apartamentos dobles asciende a un máximo de 264,13 euros al mes.

La tramitación exige empadronamiento, informe médico e informe social del trabajador social municipal, y se presenta en el Centro de Servicios Sociales del distrito de residencia con cita previa obligatoria, o telemáticamente mediante certificado electrónico.

Ninguna de estas cuatro fórmulas es universal, ni sustituye a las demás. Lo que sí nos dices es que la puerta habitual para acceder al comedor bonificado o a la ayuda directa es siempre la misma: el centro municipal o foral de servicios sociales del territorio de residencia. La recomendación siempre pasa por solicitar cita, exponer la situación económica, sanitaria y familiar y explorar la combinación posible de programas, porque en algunos casos son compatibles con otras prestaciones autonómicas o con la propia Ley de Dependencia.