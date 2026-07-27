Ayudas para audífonos y prótesis auditivas en 2026: requisitos para poder solicitarlas

Este tipo de ayuda existe, pero no siempre está en el mismo cajón administrativo, por lo que conviene conocer de antemano las posibilidades

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Pedir una ayuda para audífonos en 2026 no consiste, simplemente, en encontrar “una subvención” y rellenar un formulario. En España conviven varias puertas de entrada. Por un lado estaría la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, por otro los catálogos autonómicos, las ayudas sociales para personas con discapacidad o mayores y, en algunos casos, programas específicos para productos de apoyo. El resultado es un mapa útil, sí, pero desigual; y obliga a mirar con lupa la edad, el diagnóstico, la comunidad autónoma, el grado de discapacidad, la renta y el tipo exacto de dispositivo.

La primera referencia es la cartera común de prestación ortoprotésica. Sanidad define esta prestación como el acceso a productos sanitarios, implantables o no, que sustituyen, modifican, corrigen o facilitan una función corporal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la autonomía. No siempre se entrega el producto directamente: también puede haber ayuda económica, según lo que establezca cada administración competente.

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En el caso de los audífonos ordinarios, la clave estatal está en el catálogo común. La normativa incorporó el subgrupo “22 06 Prótesis auditivas” y fijó la financiación de audífonos para pacientes de 0 a 26 años con hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva o mixta, permanente, no susceptible de otros tratamientos, superior a 40 dB en el mejor oído. Además, la prescripción debe realizarla un especialista en otorrinolaringología.

Esto significa que una familia con un menor, adolescente o joven de hasta 26 años debe comprobar primero si el caso encaja en esos criterios clínicos. No basta con “oír mal”: debe existir indicación médica, diagnóstico, intensidad de pérdida auditiva y prescripción adecuada. También hay que recordar que la renovación no es automática: Sanidad advierte de que solo se concede cuando el producto deja de ser válido para la situación clínica del paciente.

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Las cuantías máximas del catálogo común tampoco son una barra libre. El BOE fija importes máximos de financiación: por ejemplo, hasta 1.500 euros para audífonos intraaurales digitales, 1.200 euros para retroauriculares y 2.250 euros para sistemas bi-cross intraaurales. También aparecen moldes, micromoldes, tubos auriculares y componentes externos de implantes auditivos, incluidos procesadores de implante coclear, implantes de tronco cerebral, conducción ósea u oído medio.

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A partir de ahí entra la segunda capa, la que hace referencia a las comunidades autónomas. Sanidad deja claro que los responsables autonómicos, INGESA y las mutualidades deben establecer sus propios catálogos, siempre con el contenido mínimo común, y también el procedimiento concreto de acceso. En la práctica, eso explica por qué en unas regiones se habla de reintegro de gastos, en otras de autorización previa, en otras de ayudas sociales y en otras de productos dispensados mediante establecimientos autorizados.

El año 2026 añade, además, un matiz relevante en materia de copago. El Real Decreto 180/2026 modificó el régimen para equiparar automáticamente las exenciones de la prestación ortoprotésica con las exenciones existentes en la prestación farmacéutica ambulatoria. Dicho de forma sencilla: para quienes estén exentos de aportación farmacéutica, esa exención debe trasladarse también al ámbito ortoprotésico suplementario.

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Fuera del tramo estatal de 0 a 26 años, muchas personas adultas miran hacia ayudas autonómicas de discapacidad o autonomía personal. Madrid, por ejemplo, abrió en 2026 una línea de 350.000 euros para personas con discapacidad; incluía audífonos para personas desde 27 años y piezas de conservación del implante coclear. Sus requisitos: discapacidad reconocida igual o superior al 33%, empadronamiento en la Comunidad de Madrid durante al menos un año, no haber cumplido 65 años a 31 de diciembre de 2026 y relación directa entre la ayuda solicitada y la discapacidad reconocida.

Andalucía contempla ayudas individuales para personas con discapacidad destinadas, entre otros fines, a prótesis y órtesis auditivas no incluidas en el catálogo general del Servicio Andaluz de Salud. Exige discapacidad igual o superior al 33%, empadronamiento en Andalucía, renta familiar inferior a 1,25 veces el IPREM, presupuesto detallado y, para productos de apoyo, informe favorable del centro de valoración.

Asturias ofrece otro ejemplo de cómo estas ayudas suelen abrirse por convocatoria y con plazo limitado. En 2026, la solicitud estuvo abierta del 9 al 29 de abril. La ayuda financiaba productos de apoyo y señalaba que dos audífonos podían considerarse un único producto, preferentemente con posición T. Entre los requisitos figuraban residencia y empadronamiento en Asturias, límites de ingresos y, según el caso, discapacidad, dependencia o informe médico especialista para mayores sin discapacidad.

La recomendación práctica es clara, y antes de comprar, hay que pedir informe y presupuesto, verificar si el producto está en catálogo, comprobar si se exige autorización previa y conservar factura con el código o descripción técnica del audífono. En Castilla y León, por ejemplo, Sacyl exige formulario de reintegro, tarjeta sanitaria, certificado bancario, prescripción e informe técnico del especialista y factura original con producto, código de catálogo e importe.

La ayuda existe, pero no siempre está en el mismo cajón administrativo. Para menores y jóvenes hasta 26 años, la vía principal es sanitaria si se cumplen los criterios clínicos. Para adultos, la respuesta suele depender de convocatorias autonómicas, discapacidad reconocida, renta y empadronamiento. La diferencia entre cobrar una ayuda o quedarse fuera puede estar en un detalle aparentemente menor: pedirla después de comprar, no tener autorización, superar el plazo o no acreditar que el audífono está ligado a una discapacidad oficialmente reconocida.