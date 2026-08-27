Tengo 15 años cotizados: qué pensión me queda y cuándo puedo jubilarme

Alberto Álvarez 27 AGO 2026 - 08:00h.

Se cobra el 50% de la base reguladora y con ingresos muy bajos se puede acceder a los complementos a mínimos

Uno se puede jubilar con 15 años cotizados, pero también debe cumplir los requisitos de la edad

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En verano las mentes se despejan y dejan espacio para que ideas que habitualmente no afloran lo hagan ahora. Una de esas ideas sojuzgadas por lo cotidiano es la de la jubilación. ¿Cuándo podré dejar todo esto y hacer lo que realmente me gusta?

Para la mayoría de los trabajadores actuales la jubilación llegará pasados los 65 años, y después de haber cotizado más de 38 años y medio, para que la pensión sea lo mejor posible, pero hay quien tiene otros planes y prefiere jubilarse cuanto antes, le quede lo que le quede. ¿Cuál es el tiempo mínimo para cobrar una pensión de jubilación en España?

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Con 15 años cotizados

Con 15 años cotizados se puede tener derecho a una pensión contributiva de jubilación. Esa es la buena noticia. Pero ahora vienen las malas. Se cobra solo el 50% de la base reguladora. Y eso no significa la mitad del último sueldo, ni una cantidad fija igual para todo el mundo. Significa la mitad de una cifra que la Seguridad Social calcula con las bases de cotización de los años que entran en el cómputo.

Hay que cumplir la edad

La segunda mala noticia es que tendrás que esperar si quieres cobrar ese 50% de la base reguladora, porque para cobrar una pensión contributiva de jubilación en España, además de tener 15 años cotizados, (dos de ellos dentro de los últimos 15 años antes de jubilarte) hay que llegar a la edad legal de jubilación. En 2026, quien haya cotizado 38 años y 3 meses o más puede jubilarse a los 65 años. Quien no alcance esa carrera larga tiene que esperar a los 66 años y 10 meses.

Por tanto, una persona con solo 15 años cotizados no puede jubilarse si no llega a la edad requerida. En 2026, su edad ordinaria de jubilación será de 66 años y 10 meses. A partir de 2027 serán necesarios 65 años para quienes acrediten 38 años y 6 meses o más, y 67 años para quienes no lleguen a ese tiempo. Esto es, con 15 años cotizados, la jubilación ordinaria será a los 67 años desde 2027.

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Cuánto

¿Y cuánto se cobra? Pues depende de las bases de cotización. Dos personas con el mismo número de años cotizados pueden cobrar cantidades muy distintas. ¿Cómo se sabe? Primero, se calcula la base reguladora y después se aplica el porcentaje que corresponde según los años cotizados. Con 15 años, ese porcentaje es el mínimo: el 50%.

Por ejemplo. Si la base reguladora resultante fuera de 1.000 euros, la pensión inicial sería de unos 500 euros brutos al mes, normalmente en 14 pagas. Si la base reguladora fuera de 1.400 euros, la pensión rondaría los 700 euros brutos. Si fuera de 1.800 euros, estaríamos hablando de unos 900 euros. La cuenta rápida es fácil: base reguladora por 50%. Lo complicado es saber cuál es la base reguladora real de cada persona.

Novedades de cálculo

En 2026, además, el cálculo viene con novedades. La Seguridad Social compara dos fórmulas y aplica la más favorable. La primera es la tradicional: sumar las bases de cotización de los últimos 300 meses —25 años— y dividirlas entre 350. La segunda, que se despliega de forma transitoria desde 2026, permite tomar las 302 bases de mayor importe dentro de los 304 meses anteriores y dividirlas entre 352,33. En la práctica, esto intenta suavizar carreras laborales con baches, años malos o tramos de cotización más bajos.

Lo máximo

Pero ¿qué pasa si alguien ha cotizado exactamente 15 años, pero todos ellos por la base máxima? Hagamos un cálculo orientativo. Supongamos una persona que se jubila en 2026, que ha cotizado exactamente los últimos 15 años y que lo ha hecho siempre por la base máxima. Si tomamos como referencia las bases máximas de esos años y aplicamos la fórmula tradicional de 2026 —300 meses divididos entre 350—, la base reguladora no se calcula solo con esos 15 años, porque el sistema mira 25 años hacia atrás. Es decir, faltarían 10 años de cotización dentro del periodo de cálculo.

Si usamos únicamente los 15 años efectivamente cotizados por base máxima, la suma aproximada daría una base reguladora cercana a 2.015 euros. Aplicando el 50%, la pensión inicial quedaría alrededor de 1.008 euros brutos al mes en 14 pagas, unos 14.100 euros brutos al año.

Lagunas de cotización

Pero hay que tener en cuenta un matiz importante. Si se trata de un trabajador del Régimen General, esos diez años sin cotización que se tienen en cuenta para el cálculo no siempre se dejan a cero: entran en juego las llamadas lagunas de cotización. La Seguridad Social integra determinados meses sin cotizar con bases mínimas o porcentajes de esas bases. Por eso, en un caso real de asalariado, la pensión podría subir algo respecto a esos 1.008 euros y situarse, de forma orientativa, en una horquilla de unos 1.100 a 1.150 euros brutos mensuales en 14 pagas. Si hablamos de autónomos, el resultado puede ser menos favorable, porque la integración de lagunas no funciona igual. En ese caso, la cifra puede acercarse más al cálculo limpio, en torno a esos 1.000 euros brutos mensuales.

Base máxima y pensión máxima

Hay que recordar que cotizar por la base máxima no equivale automáticamente a cobrar la pensión máxima. En 2026, la base máxima de cotización está fijada en 5.101 euros mensuales. Pero la pensión máxima pública de 2026 está en los 3.360 euros mensuales. Son conceptos relacionados, pero no son lo mismo. La base máxima determina cuánto se cotiza; la pensión máxima limita cuánto se puede cobrar. Y entre una y otra están el cálculo de la base reguladora, los años cotizados y el porcentaje aplicable.

Complementos a mínimos

¿Y si la pensión resultante queda muy baja? Puede entrar en escena el complemento a mínimos, pero tampoco es automático. En 2026, las pensiones mínimas contributivas de jubilación con 65 años o más son de 17.592 euros anuales con cónyuge a cargo, 13.107 euros para unidad económica unipersonal y 12.442 euros con cónyuge no a cargo. Para menores de 65 años, las cuantías son de 17.592 euros con cónyuge a cargo, 12.263 euros sin cónyuge y 11.591 euros con cónyuge no a cargo. Ahora bien: para cobrar complemento a mínimos hay que cumplir requisitos de ingresos. En 2026, el límite general es de 9.442 euros anuales sin cónyuge a cargo y de 11.013 euros con cónyuge a cargo.

Anticipada

También conviene aclarar otra cosa: con 15 años cotizados, en condiciones normales, no se puede acceder a la jubilación anticipada. La anticipada voluntaria y la involuntaria exigen carreras de cotización mucho más largas. Así que quien solo tenga el mínimo deberá esperar a la edad ordinaria que le corresponda.

Tener 15 años cotizados abre la puerta de la pensión contributiva, pero la abre por el mínimo. La cuantía será el 50% de la base reguladora. En 2026, la edad ordinaria para quien no tenga una carrera larga será de 66 años y 10 meses; desde 2027, de 67 años. Y si alguien ha cotizado esos 15 años por la base máxima, no debe esperar la pensión máxima: su prestación puede rondar los 1.000 euros brutos al mes, algo más en determinados casos del Régimen General por la integración de lagunas. En pensiones, como casi siempre, el titular es lo fácil, pero lo que manda de verdad es la letra pequeña.