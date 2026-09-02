Nuevas ayudas para comprar la primera vivienda a los 50

telecinco.es Madrid, 02 SEP 2026 - 13:56h.

Se ha anunciado la ampliación del programa 'Mi Primera Vivienda' elevando hasta los 50 años la edad máxima de acceso al aval público y subiendo el precio máximo del inmueble

Quiero rehabilitar mi casa del pueblo: ¿qué subvenciones puedo pedir?

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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este 2 de septiembre una ampliación sustancial del programa 'Mi Primera Vivienda' que eleva hasta los 50 años la edad máxima de acceso al aval público y sube el precio máximo del inmueble subvencionable desde los 390.000 hasta los 425.000 euros.

Esta medida permite que compradores solventes que no disponen de los ahorros iniciales exigidos por los bancos accedan a hipotecas de hasta el 100% del valor del inmueble sin necesidad de aportar los aproximadamente 40.000 u 80.000 euros de entrada que se pueden exigir normalmente.

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El último cambio es importante para un perfil demográfico concreto, ya que la anterior versión del programa fijaba el límite en los 40 años y dejaba fuera a un colectivo considerable de adultos que, pese a contar con ingresos estables, no habían accedido todavía a la propiedad, ya fuera por retrasos en la emancipación, procesos de separación con pérdida de patrimonio o simple imposibilidad de acumular ahorro suficiente.

Cómo funciona la financiación

El aval público que la Comunidad de Madrid otorga a las entidades bancarias adheridas cubre el 20% del valor del inmueble, tramo que habitualmente el comprador debe aportar de su propio bolsillo. Con ese respaldo autonómico, los bancos pueden conceder hipotecas por encima del techo tradicional del 80%, alcanzando en determinados casos el 100% del menor importe entre el precio de compraventa y la tasación.

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La financiación no resulta uniforme para todos los solicitantes sino que se escalona según la edad de la persona compradora. Los menores de 40 años acceden al tramo máximo del 100%. Los solicitantes de entre 40 y 45 años pueden financiar hasta el 95%. Los de entre 45 y 50 años, hasta el 90%. Y las familias con hijos menores a cargo, las familias numerosas, las monoparentales y quienes hayan tenido un hijo por nacimiento o adopción reciente quedan exentas del límite de edad y acceden al tramo máximo del 100% con independencia del año de nacimiento.

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El límite del precio del inmueble se ha elevado, como parte del mismo paquete, desde los 390.000 hasta los 425.000 euros, tramo que permite acceder a una porción superior del parque residencial madrileño. El programa exige además que la vivienda adquirida se destine a domicilio habitual del comprador durante al menos cinco años tras la formalización de la hipoteca, requisito que descarta la operación con fines de inversión o alquiler y limita el beneficio al segmento estrictamente residencial de primer acceso.

Requisitos y letra pequeña

Los criterios de acceso combinan varios filtros.

El solicitante debe estar empadronado en algún municipio de la Comunidad de Madrid con antigüedad mínima acreditable de cinco años.

en algún municipio de la Comunidad de Madrid con antigüedad mínima acreditable de cinco años. No puede tener otra vivienda en propiedad en el momento de la solicitud .

en propiedad en el momento de la solicitud . Debe demostrar solvencia económica suficiente para asumir la cuota mensual de la hipoteca resultante.

económica suficiente para asumir la cuota mensual de la hipoteca resultante. El límite de ingresos anuales fijado es de 37.800 euros para un solicitante individual y de 75.600 euros cuando la operación se firma a nombre de dos compradores. Los importes cubren el grueso de las clases medias madrileñas pero excluyen a los tramos altos de renta que probablemente no precisan del respaldo público.

Además, hay que tener en cuenta que este aval cubre exclusivamente el precio de compraventa del inmueble. Los impuestos asociados a la operación, como el ITP en vivienda usada y el IVA en vivienda nueva, y los gastos de notaría, registro, tasación y gestoría corren íntegramente a cargo del comprador. En un piso de 300.000 euros, esos costes accesorios pueden sumar entre 20.000 y 30.000 euros que el propio comprador debe tener ahorrados o financiar por otra vía. La financiación al 100% del valor no equivale por tanto a cobertura total del desembolso real de la operación.

El Plan de Choque de Vivienda 2026-2027

La ampliación del programa se integra en el Plan de Choque de Vivienda 2026/2027 que la presidenta Isabel Díaz Ayuso presentó el pasado 5 de noviembre, con quince medidas destinadas a crear más de 15.000 hogares a precio asequible en la región. La inversión total de 'Mi Primera Vivienda' desde su puesta en marcha en 2022 acumula 111 millones de euros, y ha permitido según los datos oficiales del Gobierno regional que 8.309 madrileños accedan a una vivienda en propiedad gracias al sistema de garantías públicas. Los bancos adheridos incluyen CaixaBank a través de Imagin, Banco Santander, Ibercaja y Banco Sabadell entre los cuatro más conocidos, junto a otras cinco entidades que completan la red de nueve operadores autorizados.