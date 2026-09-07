La empresa ha emitido un comunicado oficial para explicar que han detectado una incidencia en la banca digital

Los clientes no pueden entrar a sus cuentas ni desde la aplicación móvil ni desde la página web oficial

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La plataforma online de CaixaBank se ha caído durante unas horas y los clientes no han podido entrar a consultar sus cuentas bancarias y los diferentes servicios de la entidad, según informa 'El Español'. La empresa ha emitido un comunicado oficial para explicar que han detectado "una incidencia en la banca digital y estamos trabajando para resolverla". "Sentimos las molestias ocasionadas", ha resaltado la sociedad.

La caída se ha reflejado en la web Downdetector, una página que suele recoger los avisos de los usuarios cuando se produce una caída de servicios. El incidente habría comenzado hace unas horas pero ya está solucionada.

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Los clientes no pueden acceder a sus cuentas

Los usuarios han expresado su malestar en redes sociales, donde han recalcado que no pueden entrar a sus cuentas ni desde la aplicación móvil ni desde la página web oficial. Este tipo de incidentes implica que los clientes no pueden consultar los movimientos, hacer transferencias o acceder a otros servicios del banco.

De momento, no se tiene constancia de que esta caída haya afectado a los pagos con las tarjetas de esta entidad. En las últimas horas, Downdetector ha concentrado unos 1.600 informes sobre esta caída, pero no refleja el número oficial de clientes afectados.

Tener cuidado con las estafas

Cuando ocurren este tipo de incidencias, lo mejor es esperar a que la empresa resuelva el incidente. Los clientes afectados pueden informarse a través de los canales oficiales o medios de comunicación, ya que este tipo de fallos suelen aumentar la actividad de los ciberdelincuentes.

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Los estafadores aprovechan el caos generad para hacerse pasar por la entidad y captar los datos de los usuarios que tratan de acceder a sus cuentas bancarias. Por eso, no es recomenadble seguir consejos como el cambio de contraseñas mientras dura la caída. Los bancos como CaixaBank cuentan con fuertes mecanismos de seguridad para consultar y gestionar estos cambios en los perfiles de cada cliente.