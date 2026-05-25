Los estafadores hablan con la víctima de una manera similar a como creen que lo haría su hijo o hija

Vuelve la estafa del “Mamá, se me ha roto el móvil”: así funciona el fraude con el que intentan robar dinero por WhatsApp

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La Asociación Española de Consumidores advierte de la oleada de fraudes relacionados con el "móvil estropeado". Consiste en recibir un SMS de una persona que se hace pasar por tu hijo o hija diciéndote que se le ha roto el móvil o que se le ha mojado y ha quedado inservible.

Los mensajes suelen comenzar de una manera similar con un "hola mamá/papá", seguido de la explicación por la que no está disponible el número de teléfono móvil y fórmulas como las siguientes: “Este es mi nuevo número”, “Mi teléfono está roto”, “He perdido el móvil”, “Mi teléfono se me ha caído en el WC y ahora no funciona”, etc. Por último, el SMS suele incluir un enlace para iniciar una conversación de WhatsApp.

La técnica usada por los estafadores

Una vez que se hace clic en el enlace y se inicia la conversación en WhatsApp, los estafadores hablan con la víctima de una manera similar a como creen que lo haría su hijo o hija, de manera coloquial. Cuando intuyen que la víctima ya confía en él, le pedirá que realice un pago urgente para solucionar un problema determinado, como, por ejemplo, una multa, una deuda o una factura no pagada.

Como excusa, dirá que no tiene la tarjeta bancaria o que ha perdido el acceso a la aplicación de banca móvil. Y le pasará un número de cuenta al que le pedirá que transfiera el dinero o un enlace de Bizum para realizar el pago. Si la víctima cae en la trampa y completa el pago, los estafadores terminarán la conversación y ya no se podrá contactar con ellos.

Recomendaciones para detectar estas estafas

Intenta contactar con tu familiar en su número de teléfono habitual, el que dice en el mensaje de texto que supuestamente no funciona. Si no lo consigues y entablas la conversación por WhatsApp con el número sospechoso, pide pruebas que te permitan saber que se trata realmente de tu hijo o hija, como fotos o datos que solo esa persona conozca. Si sospechas o verificas que se trata de un fraude bloquea el teléfono y denuncia el número desde el que te ha llegado el mensaje SMS.

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La Asociación Española de Consumidores recuerda que en caso de una avería en el móvil o en la tarjeta SIM, que es la que contiene el número de teléfono, se puede usar en cualquier otro móvil sin tener que cambiar de número. Si se ha realizado un pago o transferencia fraudulento, lo primero que se debe hacer es contactar con nuestro banco y notificar lo que ha pasado para evitar las transacciones fraudulentas y ver las posibles soluciones.