Existen subvenciones públicas capaces de cubrir entre el 40% y el 80% del coste total de la obra

Ayudas para digitalizar comunidades de vecinos: desde videoporteros inteligentes hasta eficiencia energética

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Miles de comunidades de vecinos españolas conviven con humedades en el techo del portal, con grietas visibles en la fachada, con desprendimientos ocasionales de mortero o con goteras persistentes en la cubierta. Muchas de esas comunidades desconocen que existen en 2026 subvenciones públicas capaces de cubrir entre el 40% y el 80% del coste total de la obra, con topes que pueden alcanzar los 18.800 euros por vivienda. Y una parte no menor de las que sí lo saben termina perdiendo la ayuda por una razón que las guías profesionales del sector repiten cada año con creciente frustración: llegan tarde.

La rehabilitación de un edificio no empieza el día en que se abre la convocatoria, sino que empieza meses antes, cuando la propia comunidad diagnostica el estado real del inmueble y prepara la documentación técnica que la subvención va a exigir.

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El marco vigente en 2026

El grueso de la financiación pública actualmente disponible procede de dos vías. La primera es el Programa 3 de los fondos Next Generation EU, canalizado a través del Real Decreto 853/2021 y gestionado por las comunidades autónomas. Este programa financia específicamente rehabilitaciones que mejoren la envolvente térmica del edificio siempre que la intervención consiga una reducción mínima del 30% en el consumo de energía primaria no renovable, medida antes y después de la obra por un certificado de eficiencia energética emitido por un técnico competente.

Las cuantías se escalan según el ahorro energético acreditado. Un ahorro entre el 30% y el 45% activa una ayuda de hasta el 40% del coste, con un máximo de 6.300 euros por vivienda. Un ahorro entre el 45% y el 60% eleva la ayuda hasta el 65% del coste, con tope de 11.600 euros por vivienda. Los proyectos más ambiciosos que superen el 60% de ahorro pueden alcanzar el 80% del coste subvencionable, hasta un máximo de 18.800 euros por vivienda. A esa base pueden sumarse porcentajes adicionales: un 5% adicional para edificios catalogados, otro 5% para actuaciones coordinadas en agrupaciones de más de diez edificios, y un 10% suplementario para colectivos vulnerables.

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La segunda vía es el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que incorpora líneas específicas para accesibilidad y rehabilitación integral con topes que en algunos casos superan los 20.000 euros por vivienda. Su convocatoria efectiva depende, no obstante, de cada comunidad autónoma. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sigue pendiente de publicación mientras el Plan Rehabilita autonómico mantiene abierta hasta el 30 de septiembre de 2026 su propia convocatoria específica para fachadas, cubiertas, sistemas de aislamiento térmico exterior por el exterior y actuaciones de accesibilidad.

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Por qué tantas comunidades llegan tarde

La mayoría de las comunidades que pierden la ayuda no la pierden por falta de dinero ni por escasez de convocatorias. La pierden por falta de planificación previa. La rehabilitación de un edificio residencial exige una serie de pasos previos que llevan tiempo, como la contratación de un técnico competente para el estudio del estado real del inmueble, la elaboración del certificado de eficiencia energética inicial, la actualización del Libro del Edificio Existente, la redacción del proyecto de intervención, la obtención de al menos tres presupuestos comparables, la convocatoria de la junta extraordinaria con las mayorías cualificadas que exige la Ley de Propiedad Horizontal para acuerdos de esta magnitud, la solicitud de la licencia municipal de obra y, finalmente, la presentación de la solicitud de subvención con toda la documentación en regla.

El tiempo mínimo que ese proceso exige, ejecutado con orden y sin obstáculos, ronda los tres o cuatro meses. Cuando la comunidad se entera de la convocatoria abierta a un mes de que se cierre el plazo, ya no llegan. Muchas presentan la solicitud incompleta o con proyecto técnico deficiente, y la subvención se les deniega por defectos formales que un diagnóstico previo habría resuelto sin dificultad. Otras se ven obligadas a acudir a los tramos de menor cuantía por no haber sabido cuantificar bien el ahorro energético potencial de la obra, cuando una revisión previa del CEE inicial permite acometer intervenciones ligeramente más completas que multiplican el porcentaje de subvención.