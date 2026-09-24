En negociaciones anteriores, PP, Junts y Vox rechazaron medidas que prohibiesen los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional

Sánchez ve una "tragedia social" el desahucio de Maricarmen y responsabiliza a Ayuso y Almeida

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Junts ha asegurado que ha retomado las negociaciones en materia de vivienda con el Gobierno que iniciaron hace varios meses. Tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años con discapacidad que llevaba más de 70 años viviendo en el barrio de Retiro en Madrid, el partido independentista ha afirmado que las negociaciones con el PSOE sobre la crisis de la vivienda continúan y subrayaron que hace dos semanas entregaron varias propuestas concretas a Pedro Sánchez.

"Después de meses de bloqueo del gobierno, el PSOE está estudiando ahora estas propuestas y esperamos una respuesta en las próximas horas", ha señalado el partido de Puidgemont.

Sin embargo, antes de retomar estas negociaciones, Junts junto al PP y Vox, habían rechazado en dos ocasiones medidas que prohibiesen los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional. El partido catalán ha defendido medidas como la desgravación fiscal de los alquileres para los inquilinos y de parte de la cuota hipotecaria para los pequeños tenedores, el restablecimiento de las cuentas de ahorro para la compra de vivienda o el fomento de la construcción de nuevas viviendas y sacar al mercado las ya existentes. Por otra parte, el partido siempre se ha mostrado crítico con las propuestas del PSOE y de Sumar al considerarlas "intervencionistas".

En relación a la crisis de la vivienda, Junts también aboga por una mayor inversión pública en este sector y defiende que el Estado sea quien asuma el coste de las políticas sociales de vivienda dirigidas a personas vulnerables, y no los pequeños propietarios.

Pese a las diferencias entre ambas formaciones políticas, en sus últimas comunicaciones, Junts ha mencionado que entregó recientemente a Pedro Sánchez un real decreto-ley con las medidas concretas para afrontar la crisis de la vivienda y que estas podrían reunir los apoyos necesarios para lograr su aprobación.