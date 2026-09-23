Reprocha que ambas administraciones deberían haber atendido esta demanda social pero han hecho "caso omiso"

Ejecutan el desahucio de Maricarmen, de 87 años, en el barrio del Retiro de Madrid, en medio de la indignación ciudadana

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como una "tragedia social" el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que vivía desde hace 70 años en el barrio de Retiro de Madrid y ha responsabilizado al gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso y al Ayuntamiento de la capital, liderado por José Luis Martínez-Almeida.

Ambas administraciones, reprocha, deberían haber atendido esta demanda social pero han hecho "caso omiso" por estar "más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza", ha lanzado en una rueda de prensa desde Nueva York, donde participa esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Creo que es importante recordar de quién es la responsabilidad principal", ha recalcado el jefe del Ejecutivo antes de conminar a los grupos parlamentarios en el Congreso que acepten convalidar el real decreto sobre Vivienda presentado por el Gobierno y que fue tumbado.

Con esa norma en vigor, ha advertido Sánchez, "hoy no tendríamos esta situación", pidiendo "responsabilidad" y "altura de miras" a los grupos políticos.