El plan también contempla una rebaja del IVA de la energía del 21 al 10% y ayudas a agricultores, pescadores, ganaderos y autónomos

El encarecimiento de carburantes y combustibles dispara el IPC en agosto al 4,3 %

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MadridEl presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este jueves un plan de choque para la mejora del poder adquisitivo de las familias españolas que permitirá, según ha concretado, que puedan disponer de más renta, que se reduzcan los costes que soportan quienes producen los productos o que se eliminen las cargas burocráticas "innecesarias" que "muchas veces" repercuten en el coste del productor y desde el productor en el consumidor.

Entre sus las grandes medidas, concretamente, se encuentran bajar el IVA de los alimentos básicos al 0 por ciento y duplicar hasta final de año las desgravaciones por hijo.

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El plan de choque de Alberto Núñez Feijóo y su batería de medidas económicas, con un IVA 0 a los alimentos básicos

"No podemos seguir planteando medidas aisladas y por lo tanto traemos un bloque de medidas para afectar a toda la cadena", ha defendido Núñez Feijóo en la localidad de Alovera (Guadalajara), donde ha visitado una empresa láctea acompañado por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el presidente del PP de Guadalajara, Lucas Castillo Rodríguez.

De este modo, el PP propone IVA cero a todos los alimentos básicos de una familia española como por ejemplo la leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras, carne, pescado y conservación.

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Además, los 'populares' plantean rebajar el IVA del 21 al 10% de la energía y acomodar la tarifa del IRPF a la inflación. "Hay que bajar el IRPF de una vez, porque los españoles están pagando la inflación dos veces, una al hacer la compra y otra al declarar el impuesto de la renta a las personas físicas".

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De igual modo, sugiere aumentar de manera transitoria, desde agosto, con efectos retroactivos, hasta diciembre, al doble las desgravaciones fiscales por cada uno de los hijos. Así, por el primer hijo se pasaría de una desgravación fiscal de 2.400 euros actual a 4.800, el segundo hijo de 2.700 a 5.400 euros, el tercer hijo de 4.000 euros a 8.000 euros y de 4.500 euros a 9.000 euros del cuarto y siguientes hijos. También plantea que un suplemento por descendiente menor de tres años se duplicaría igualmente de 2.800 a 5.600 euros.

"Una familia media con dos hijos, esto le supondría entre agosto y diciembre de este año 400 euros más netos de renta disponible para poder hacer frente a la inflación", ha apuntado Núñez Feijóo.

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Medidas para agricultores, pescadores, ganaderos y autónomos

De otro lado, el Partido Popular ha propuesto una reducción de costes productivos tanto a agricultores, pescadores, ganaderos y a los más de tres millones de autónomos. "Tenemos que intentar que los precios no se impacten desde el productor a la industria y desde la industria al consumidor. Y por consiguiente vamos a plantear medidas en favor de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores y de los autónomos".

En agricultura, ha dicho, es "imprescindible" rebajar los costes de los productos agrícolas. Por ejemplo, ha abogado por actuar sobre los fertilizantes y sobre los carburantes en el margen máximo admitido en la Unión Europea.

En el ámbito energético, los 'populares' hablan de recuperar las ayudas que se han "quitado" al sector de la energía y proponen hacer un plan de choque en Red Eléctrica Española en los suministros y en la red eléctrica en la Unión Europea para que todas las plantas inoperativas puedan verter la energía que producen a la red, tener mayor energía y rebajar los costes.

Respecto a los autónomos, el líder del PP recuerda que "hace 20 meses que se aprobó una directiva para la exención de IVA a autónomos que facturen hasta 85.000 euros". "Ya está bien", ha enfatizado.

El último eje del plan es actuar en el coste de la burocracia. "Cada trámite innecesario cuesta dinero. Cada trámite innecesario cuesta tiempo. Y el tiempo y el dinero lo que producen es un incremento de coste". "Tenemos que de una vez por todas cerrar el inventario de los trámites estatales innecesarios".

Por último, Feijóo subraya: "tenemos que ampliar el silencio positivo", señalando que, en definitiva, "hemos de actuar". "Hemos de aliviar la factura de los alimentos, de la energía. En definitiva, la factura que afecta a las familias".

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Por otro lado, durante su intervención, sin preguntas, el líder del PP ha advertido de que "el 'sanchismo' ha convertido a España en un país invivible". "Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva. Y es evidente que hay algo que hacer. Además de describir el problema, debemos buscar un tratamiento para disminuir el impacto del mismo", ha incidido.

"La política económica se mide en la nevera de los hogares, no en la caja del gobierno. Y no se puede presumir de que la economía española va bien cuando aumenta la pobreza y disminuye la capacidad adquisitiva de las familias. Lo mínimo que le podemos plantear al Gobierno es que abandone el triunfalismo", ha subrayado.

Por su parte, el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha alineado con las propuestas de su líder, asegurando que su intención ha sido en esta legislatura deflactar el IRFP, eliminar sucesiones y donaciones, bajar actos jurídicos documentados y transmisiones y quitar tasas ligadas a compraventa de suelo industrial o de nueva actividad de autónomos.

Pero, "por desgracia", ha dicho, solo ha cosechado la negativa tanto del Gobierno de la región como del Partido Socialista. No obstante, ha asegurado que "esta bajada de impuestos" la van a "implementar" cuando gobiernen en la región. Así, ha proclamado que quiere una bajada fiscal que "mejore la rentabilidad empresarial" y dé más margen de maniobra a las familias, con una estrategia con la que Castilla-La Mancha pueda "converger" con el resto de autonomías ya gobernadas por el Partido Popular.