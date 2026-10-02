El Sindicato de Inquilinas inicia el camino hacia una huelga general mientras la acampada de Sol sigue

El Sindicato de Inquilinas llama a una huelga general por la vivienda y la acampada de Sol, sigue.

Última hora de la protesta por la vivienda| El Congreso tumba los dos decretos de vivienda con los voto contrarios de Junts, PP y Vox

Compartir







El Sindicato de Inquilinas va a mantener la acampada en la Puerta de Sol de Madrid ante el fracaso que ha supuesto que el Congreso haya derogado los decretos de vivienda, según ha anunciado una de sus portavoces, Alicia del Río, que ha destacado que ha habido un "estallido de poder popular" que ya es "imparable".

La acampada en la Puerta del Sol ha marcado, en opinión de los portavoces del Sindicato de Inquilinas, el camino hacia un nuevo ciclo político. "Es el tiempo de la política de la gente y de hacer política valiente desde la calle", ha dicho Del Río en declaraciones a los medidos de comunicación en los aledaños del Congreso de los Diputados.

Ha criticado a los partidos de derechas que han votado no a los decretos y a los partidos de izquierda que no han sido capaces de solucionar los problemas de la vivienda.

Preguntada por la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones, Del Rio ha señalado: "No sabemos lo que ha decidido el señor Pedro Sánchez, sabemos lo que ha decidido la calle, y ya dijimos que si el Gobierno progresista no era capaz de sacar un decreto de mínimos, el Gobierno no tiene futuro".

PUEDE INTERESARTE Presión máxima sobre Pedro Sánchez para que adelante las elecciones si no salen adelante ninguno de los dos decretos sobre vivienda

Por último, ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía a seguir adelante con las protestas en toda España, a secundar las manifestaciones convocadas este fin de semana y a continuar por ese camino "hacia la huelga general".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En esta línea, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha anunciado en sus redes sociales el inicio del camino hacia la huelga general por la vivienda bajo el lema 'Tener casa no puede ser un lujo'. La organización ha convocado una movilización para el próximo 3 de octubre, a las 12:00 horas, con cuatro columnas que partirán desde distintos puntos de Madrid para confluir en Cibeles: desde la glorieta de Emilio Castelar, Atocha, el Hospital de la Princesa y la plaza de España. Pase lo que pase con la acampada, el movimiento mantiene así su intención de continuar las protestas por el acceso a la vivienda.