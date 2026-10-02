Agencia EFE Redacción Cataluña 02 OCT 2026 - 12:36h.

Lucelia, que reside con un hijo menor de edad en una vivienda de la calle Urgell de Barcelona, lleva ocho años enfrentada al fondo de inversión Gramina Homes

Primer desahucio paralizado en Barcelona al aplicarse el decreto de vivienda tras su publicación en el BOE

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El decreto de vivienda aprobado por el Gobierno para proteger de los desahucios a las personas vulnerables y cuya votación esta prevista para este viernes ha evitado ya varios desahucios. Ha ocurrido en Barcelona y Mallorca donde las comisiones judiciales han visto suspendidos los lanzamientos por ordenes judiciales tras interponer sus abogados recursos ante los tribunales

El primero de estos casos ocurría este viernes en Manresa, Barcelona, cuando se paralizaba la expulsión de su vivienda de una mujer y a su hijo. Se trata de Lucelia y de su hijo menor de edad que afrontaban esta mañana un intento de desahucio, que se ha suspendido a última hora tras presentar sus abogados un recurso apelando al decreto del Ejecutivo, según ha confirmado a EFE la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña (COSHAC).

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Petición de un alquiler social

El desahucio ha sido paralizado, de momento, sin que se haya fijado una nueva fecha. El COSHAC ha denunciado que Lucelia, que reside en una vivienda de la calle Urgell, lleva ocho años enfrentada al fondo de inversión Gramina Homes.

Según el sindicato, durante estos ocho años la familia ha pedido acceder a un alquiler social, sin suerte.

Ocurría lo mismo en varios casos en Mallorca en las últimas horas. En apenas dos días desde su entrada en vigor, tres desahucios han sido suspendidos al aplicarse las medidas de protección previstas para personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional.

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La última paralización se produjo este jueves en una vivienda del barrio palmesano de Pere Garau. El lanzamiento estaba previsto para las 10.00 horas, pero quedó suspendido tras solicitarse la aplicación de las nuevas medidas contenidas en el Real Decreto-ley 26/2026. Según la información difundida por Stop Desahucios, en la vivienda reside una mujer de unos 60 años junto a un hijo con un 41 % de discapacidad reconocida.

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Este caso se suma a otros dos lanzamientos que también han sido paralizados en Mallorca desde la entrada en vigor de la norma el 1 de octubre. El primero se produjo en una vivienda del Coll d'en Rabassa y el tercero ha sido también en la barriada de Pere Garau, la misma que el de este viernes.