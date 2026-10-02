Si Pedro Sánchez da la XV Legislatura por concluida, la primera ventana posible para unas elecciones generales anticipadas sería el domingo 29 de noviembre

Todo sobre el debate de los decretos y las protestas por la vivienda en España

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La posibilidad de un adelanto electoral ha ganado fuerza en las últimas horas ante el riesgo de que el Congreso de los Diputados tumbe este viernes los dos decretos sobre vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros. En el Gobierno aumenta la sensación de que esta votación marcará el fin de la XV Legislatura, mientras el PP se prepara para unas elecciones anticipadas que cree necesarias. Pero la decisión solo la puede tomar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en caso de disolver las Cortes tendría en el domingo 29 de noviembre la primera oportunidad para llamar a los españoles a las urnas.

"99 %" de posibilidades de que cambie el paso y anuncie la convocatoria"

El escenario se ha abierto después de que Junts anunciara su rechazo a los decretos impulsados por el Ejecutivo. Aunque Sánchez ha reiterado en numerosas ocasiones que las elecciones generales serán en el año 2027, las fuentes consultadas ven un "99 %" de posibilidades de que cambie el paso y anuncie la convocatoria electoral de manera inmediata.

El contexto de movilización social por la vivienda con una acampada en la Puerta del Sol durante casi una semana, tras el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro expulsada de su casa, y la negativa de PP, Vox y a última hora Junts de rechazar los decretos, hace que en el Ejecutivo haya quien vea el adelanto como la opción más probable.

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En todo caso, la decisión está en manos de Sánchez, que desde que el jueves por la noche se conoció el 'no' de Junts, ha tratado de aumentar la presión sobre los tres grupos de la derecha que van a votar en contra de la convalidación. El jefe del Ejecutivo confirmó que no van a retirar los decretos y quieren que cada grupo parlamentario se retrate con su voto.

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No obstante, fuentes de Moncloa niegan que estén barajando la posibilidad de adelantar las generales y desmienten que se haya convocado un gabinete de crisis en Presidencia del Gobierno para tomar una decisión. Igual que Sánchez insisten en que en este momento toca estar centrados en el Congreso y en la decisión de cada grupo. De hecho PSOE y Sumar forzaron que la votación se haga de manera individual para incrementar la presión sobre los diputados.

Este mismo viernes a su llegada al Congreso, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha rechazado "hacer cábalas" sobre la posibilidad de que Sánchez, disuelva las Cortes y convoque elecciones generales si el Congreso tumba el decreto que, entre otras cosas prohíbe los desahucios hasta 2030.

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"Yo no estoy con cábalas de qué es lo que debemos hacer si hoy esto no se convalida. No me cabe en la cabeza que se pongan cuestiones de interés partidista o estrategia contra una decisión que hoy clama el pueblo español", ha comentado a su llegada al Palacio de la Carrera de San Jerónimo para asistir a la sesión plenaria.

En este contexto, ha subrayado que este es un "día trascendental, pero no para el Gobierno", sino para las familias "están expectantes ante lo que se vaya a votar en el Congreso con respecto a un derecho constitucional, que es el derecho a la vivienda".

Por eso, ha hecho un nuevo llamamiento a los grupos que han anunciado su voto en contra --PP, Vox, UPN y Junts-- para que "al menos se abstengan" y permitan que estas leyes sigan vigentes, se "sigan impidiendo desahucios" y "se pueda acceder a vivienda".

Asimismo, el coordinador de los parlamentarios del PSC José Zaragoza ha dicho que no es partidario de ir a elecciones. "Lo que hemos de hacer es batallar por los derechos de los ciudadanos. Nosotros no nos hemos de rendir. Ahora toca dar la batalla de los derechos de los ciudadanos y dejar en evidencia a los partidos que solamente defienden sus intereses", ha comentado, antes de recalcar a Junts que "defender Cataluña es defender también a los catalanes" y la formación de Carles Puigdemont no lo está haciendo.

Todos listos en el PP

La posibilidad de acudir a las urnas ha provocado ya las primeras reacciones de los distintos partidos políticos. El Partido Popular es la formación que se ha mostrado más favorable a un adelanto electoral. Fuentes de la dirección popular señalaron a la agencia EFE que el partido está preparado para afrontar unos comicios de manera inmediata y que vería con buenos ojos el final anticipado de la legislatura. Desde Génova consideran que un eventual adelanto daría a los ciudadanos la oportunidad de pronunciarse sobre la situación política actual.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afronta además un nuevo ciclo político con las elecciones autonómicas y municipales de 2027 en el horizonte y con el objetivo de consolidar una mayoría suficiente que le permita alcanzar la Presidencia del Gobierno. En ese contexto, los populares interpretan la posible derrota del Ejecutivo en el Congreso como una muestra de la debilidad parlamentaria del Gobierno.

Dentro del PP, algunas voces han ido más allá. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamó directamente a Pedro Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales si finalmente se confirma el rechazo a los decretos de vivienda. Moreno equiparó la votación parlamentaria a una “moción de confianza”, al entender que pondría a prueba la capacidad real del Ejecutivo para mantener el respaldo de la mayoría que hizo posible la investidura.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que se está preparando el terreno “probablemente para elecciones”, aunque vinculó esta situación a la creciente tensión política que vive el país.

La coalición de gobierno se prepara para unos comicios adelantados

Desde Sumar mantienen una posición de mayor prudencia. Este viernes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que se produzca un adelanto electoral y ha subrayado que la prioridad es arreglar el problema de la vivienda.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha avanzado que si los decretos sobre vivienda no son convalidados este viernes, el espacio político de Sumar se reunirá este fin de semana para dialogar y tomar decisiones.

En una entrevista en Telecinco, Urtasun ha pedido a PP, Vox y Junts que salgan a explicar por qué no apoyarán estas medidas y ha reiterado que Sumar está "perfectamente preparado para afrontar cualquier escenario (electoral) que se pueda dar en las próximas horas o semanas".

También se ha expresado en esta línea Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha recordado que la convocatoria electoral es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno, aunque aseguró que la izquierda está preparada para cualquier desenlace. “Desde luego nosotros a la izquierda vamos a estar preparados para cualquier escenario”, afirmó.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que no descarta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales si le beneficia aunque ha advertido que la gente no quiere comicios sino "soluciones" en vivienda.

"Yo no lo descarto para nada, él puede tomar esta decisión si cree que electoralmente le beneficia y la va a tomar en el momento que crea que le beneficia más desde ese punto de vista", ha remachado la líder de Podemos para proclamar que su partido está preparado "para cualquier escenario".

En todo caso, ha apostillado que la gente, después de movilizaciones masivas en vivienda, está esperando "soluciones y no elecciones".

Fuentes de la formación morada admiten que la posible derrota parlamentaria del Gobierno con los decretos de vivienda y la intensa movilización social que existe parece la "percha" ideal que suele utilizar el PSOE para adelantar comicios, aunque consideran que ahora es el peor momento para la ciudadanía.

Vox habla de comicios "transparentes y libres" y que no haya trampas"

También han hablado en Vox. Su líder nacional, Santiago Abascal, considera que "cuanto antes" se convoquen las elecciones generales "mejor", pero ha pedido que los comicios sean "transparentes, libres y que no haya trampas".

En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, Abascal ha incidido en sus acusaciones al presidente, Pedro Sánchez, de organizar un fraude electoral, en el marco de las suposiciones de un adelanto de las elecciones por el fracaso en la convalidación de los decretos de vivienda por el voto en contra de Junts.

"Estoy seguro de que este tío está organizando esto, no es normal y es capaz de cualquier tipo de cosa y de trampa para permanecer en el poder", ha dicho el líder de Vox sobre el jefe del Ejecutivo, al que ha tildado de "psicópata de La Moncloa".

En el ámbito nacionalista, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, reconoció que el rechazo del decreto de vivienda supondría “un golpe” para la legislatura. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre las consecuencias concretas de esa derrota parlamentaria y señaló que Pedro Sánchez es “impredecible” y que convocará elecciones “cuando más le convenga a él”.

Coalición Canaria sí se mostró claramente partidaria de poner fin a la actual etapa política. La diputada Cristina Valido defendió que carece de sentido prolongar una legislatura incapaz de alcanzar acuerdos estables y pidió la convocatoria inmediata de elecciones generales. La parlamentaria lamentó que ni siquiera haya sido posible sacar adelante un texto que definió como un “acuerdo de mínimos” en materia de vivienda y concluyó que, si los grupos continúan bloqueados, “lo que toca es disolver y que la gente acuda a las urnas”.

Todo apunta al domingo 29 de noviembre

Si Pedro Sánchez optara finalmente por esa vía, el procedimiento estaría regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Tal y como explica el diario AS, para que unas elecciones generales se celebren en domingo es necesario que la convocatoria electoral se publique un martes en el Boletín Oficial del Estado. La ley establece que la votación debe celebrarse 54 días después de esa publicación.

De acuerdo con ese calendario, la fecha más temprana para unas elecciones sería el 29 de noviembre. Para ello, el Gobierno tendría que aprobar la disolución de las Cortes en un Consejo de Ministros extraordinario el lunes y publicar el correspondiente decreto de convocatoria en el BOE al día siguiente.

En ese supuesto, las candidaturas tendrían que presentarse entre el 21 y el 26 de octubre y quedarían proclamadas el 2 de noviembre. La campaña electoral comenzaría el 13 de noviembre, se desarrollaría durante quince días y concluiría el 27 de noviembre. El 28 de noviembre sería la jornada de reflexión y el 29 tendría lugar la votación.

AS señala además que, si la decisión no se adopta de inmediato, cobraría fuerza la posibilidad de retrasar el proceso varios meses para evitar una campaña electoral coincidente con las fechas navideñas. También recuerda que Sánchez ya ha descartado la celebración de un “superdomingo” electoral junto a las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo de 2027, lo que limita los posibles escenarios futuros en caso de que la legislatura no continúe hasta su final natural.