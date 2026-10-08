Los bancos suman un toque más humano a la banca digital

Las entidades crean espacios más familiares y acogedores para sus clientes

Un lugar seguro y un trato cercano a la hora de decidir qué hacer con sus ahorros

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El sector de la banca, en constante evolución, se esfuerza en buscar un trato directo y personalizado a los usuarios. Con los avances tecnológicos y la digitalización, cada vez más clientes hacen uso únicamente de aplicaciones móviles para todos los trámites. En pleno auge de la Inteligencia Artificial, las compañías se esfuerzan por dar tranquilidad a las personas. Nos lo cuenta el CEO de ING en España y Portugal, Alfonso Tolcheff.

Acercamiento más humano

Es un momento para la vuelta a la cercanía, al trato personal. Las entidades buscan un nuevo acercamiento, más amable y más humano. Lugares en los que el cliente se sienta cómodo en un entorno casi familiar.

Un nuevo concepto

Edificios donde todo tipo de clientes pueden sentirse como en casa. Un mismo espacio para particulares, ahorradores, pequeños inversores y ahora también para la Banca Privada.

La simplicidad para el día a día, pero un lugar seguro y un trato cercano a la hora de decidir qué hacer con sus ahorros.