Robert E. Hali y Michael Woodford, galardonados con el Nobel de Economía

Por sus trabajos sobre fundamentos microeconómicos y de la estabilización macroeconómica.

La jurista sudafricana Navi Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026

Compartir







Los economistas Robert E. Hali y Michael Woodford han sido galardonados con el Nobel de Economía en 2026 "por fundamentos microeconómicos y de la estabilización macroeconómica", según ha desvelado este lunes la Real Academia Sueca de Ciencias.

El Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel, ya que fue establecido en 1968 por el Riksbanken, el banco central sueco, coincidiendo con el 300 aniversario de la entidad, aunque es otorgado desde entonces por la Real Academia Sueca de Ciencias según los mismos principios que los Premios Nobel otorgados desde 1901.

El galardón fue concedido por primera vez en 1969, distinguiendo al noruego Ragnar Frisch y al holandés Jan Tinbergen.