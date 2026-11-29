Marta Egea 29 NOV 2026 - 08:15h.

Los colegios electorales abrirán el 29N a las 9 de la mañana y cerrarán a las 8 de la tarde, aunque hay excepciones previstas por la legislación

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MadridDurante la jornada de las elecciones generales del 29N, los ciudadanos podrán acudir a sus respectivos colegios electorales para depositar sus votos, esto deberá hacerse dentro de un horario establecido por la legislación. Una cuestión especialmente importante para aquellos que tengan que trabajar, viajar o compaginar la votación con otros compromisos personales.

Aunque los colegios electorales permanecerán abiertos durante buena parte del domingo, existe una hora límite para votar que se aplica en toda España. Sin embargo, la normativa también contempla ciertas excepciones para aquellos que lleguen justo cuando está a punto de finalizar la jornada electoral o se encuentren esperando para depositar su voto.

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¿A qué hora abren y cierran los colegios electorales el 29N?

Según establece el artículo 84 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), los colegios electorales abrirán a las 9:00 horas y cerrarán a las 20:00 horas del domingo 29 de noviembre de 2026. Este horario se aplica a todos los municipios españoles, incluidas las Islas Canarias, donde la votación empezará a la misma hora pero según la hora local del archipiélago.

Por tanto, los electores dispondrán de once horas para acudir a su mesa y ejercer su derecho al sufragio. Aunque la votación comienza a las nueve de la mañana, los miembros de las mesas electorales deben presentarse una hora antes, a las 8:00, para comprobar que todo está preparado.

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Durante ese periodo previo se constituye la mesa, se revisa la documentación y se acredita a los representantes de las candidaturas. Una vez que se han completado los trámites, el presidente anuncia oficialmente el comienzo de la votación y los electores pueden empezar a depositar sus papeletas.

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¿Se puede votar después de las 20:00 horas si todavía hay cola?

A las 20:00 horas, el presidente de la mesa debe anunciar que la votación está a punto de concluir. Sin embargo, si todavía quedan electores dentro del local electoral o en su acceso que no hayan podido votar, se les permitirá hacerlo aunque se supere la hora oficial de cierre.

Sin embargo, los que lleguen después de ese momento no podrán incorporarse a la votación. Esta diferencia es importante porque la legislación no establece una ampliación general del horario por la existencia de colas, sino que protege el derecho de quienes ya se encontraban esperando antes del cierre.

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¿Se puede ampliar el horario de votación por alguna incidencia?

Aunque el horario habitual finaliza a las 8 de la tarde, la legislación contempla determinadas circunstancias extraordinarias que pueden obligar a modificarlo. El artículo 84 de la LOREG dice que la votación debe desarrollarse sin interrupciones. Sin embargo, si faltan papeletas de alguna candidatura y no se pueden reponer inmediatamente, el presidente de la mesa deberá interrumpir temporalmente la votación.

En ese supuesto, deberá comunicar la incidencia a la Junta Electoral de Zona para que se facilite el material necesario. La interrupción no podrá superar una hora y el tiempo perdido deberá recuperarse al final de la jornada. Es decir, si una mesa está treinta minutos sin poder recibir votos por falta de papeletas, la votación se prolongará hasta las 20:30 horas.

También pueden darse situaciones de fuerza mayor que impidan comenzar o continuar las votaciones. Sin embargo, estas circunstancias están sometidas a un procedimiento distinto, que puede implicar la suspensión de la votación y no simplemente la ampliación del horario.

¿Qué pasa si tienes que trabajar durante el horario electoral?

Aunque el 29N será domingo, muchos ciudadanos tendrán que trabajar durante la jornada electoral, especialmente en sectores como la sanidad, la hostelería, el transporte o el comercio. La legislación contempla permisos específicos para facilitar que estas personas puedan ejercer su derecho al voto sin sufrir una pérdida salarial.

El artículo 13 del Real Decreto 605/1999 de 16 de abril dice que los trabajadores por cuenta ajena y los empleados públicos que presten servicios durante la jornada electoral podrán disponer de hasta cuatro horas de permiso retribuido para poder ir a votar.

La duración concreta dependerá de las circunstancias y de la regulación aplicable, especialmente del tiempo de coincidencia entre la jornada laboral y el horario de apertura de los colegios electorales.

Cómo comprobar dónde tienes que votar antes del cierre de las urnas

Saber cuál es el horario electoral es importante, pero también es esencial saber cuál es el colegio electoral y la mesa donde corresponde votar. La Oficina del Censo Electoral dispone de servicios de consulta para que los ciudadanos puedan verificar sus datos y conocer el local electoral asignado.

Esta información también aparece en la tarjeta censal que se envía a los domicilios antes de las elecciones, aunque no es obligatorio presentar esa tarjeta para votar. Comprobar estos datos es recomendable para aquellas personas que hayan cambiado recientemente de domicilio o tengan dudas sobre su mesa electoral.