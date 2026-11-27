Telecinco y Cuatro seguirán la última hora de las elecciones generales el próximo domingo 29N a partir de las 19:30 horas

El debate completo a cuatro: Ada Colau y Pedro Sánchez unen fuerzas contra Núñez Feijóo y Santiago Abascal

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El equipo de informativos de Mediaset con Carlos Franganillo al frente te trae el minuto a minuto de una noche electoral apasionante. 'Informativos Telecinco' contará con el mejor equipo de profesionales y la última tecnología demoscópica para conocer e interpretar qué hay detrás de los datos. El próximo domingo 29N, España decide y se podrá seguir toda la última hora en Telecinco y en Cuatro a partir de las 19:30 horas.