El colegio no se ha podido cerrar a la espera de la llegada de la carreta con el voto por correo

Elecciones generales 2026, en directo: constituidas con normalidad el 99,9% de las mesas de toda España

Compartir







El municipio riojano de Villarroya, que tiene nueve vecinos empadronados, no ha podido cumplir este domingo su objetivo de mantener el récord de ser el primer municipio de España en cerrar las urnas, dado que ha habido un voto por correo y la cartera no ha llegado a la apertura del colegio electoral.

Los ocho vecinos que pueden votar presencialmente estaban a las 8:00 horas en el colegio electoral, preparados para, una hora después, depositar su voto con rapidez ante numerosos medios de comunicación.

PUEDE INTERESARTE Cuánto cobra un interventor electoral y cuáles son sus funciones

A la espera del voto por correo

Sin embargo, el cambio de local y los dos "nuevos" votantes han hecho que el proceso se demore mucho más que en anteriores comicios, donde el récord está en los 26 segundos de las elecciones generales de 2023.

En esta ocasión, los cinco votantes que no forman parte de la mesa electoral han votado en un minuto y 23 segundos, pero el colegio no se ha podido cerrar a la espera de la llegada de la carreta con el voto por correo, tras lo que votarán los tres miembros de la mesa.