Pedro Sánchez ha sido el primero de los candidatos en votar en un colegio de Madrid

Elecciones generales 2026, en directo: abren los colegios electorales con 38 millones de personas llamadas a las urnas

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MadridUn total de 38,61 millones de españoles están llamados a votar este domingo en las que serán las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España en la reciente etapa democrática. Con su papeleta, los electores designarán los 350 escaños del Congreso y a los 209 del Senado entre las 895 candidaturas que concurren a estos comicios.

El primero de los candidatos a la presidencia del Gobierno en votar ha sido Pedro Sánchez. El líder del PSOE ha ejercido su derecho al voto en el colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en la calle Juan Montalvo del distrito Moncloa-Aravaca de Madrid. Se trata del mismo centro de votación al que acudió en las elecciones generales del año 2023, cuando fue acompañado de su esposa Begoña Gómez.

Pedro Sánchez pide una gran participación para votar "por el futuro" de España

Sánchez ha llegado cerca de las 9:15 horas sin su esposa, Begoña Gómez, quien ha votado por correo en esta ocasión. En declaraciones a los medios congregados ha subrayado que "hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años" y ha recordado que en democracia "hay muchos poderes" pero el mayor es el del voto.

Sánchez ha pedido una gran participación porque cuanto mayor sea "mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento" y "mayor fuerza tendrá el Gobierno" para continuar sus políticas. .

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Feijóo pide a los españoles "que no voten con miedo, que voten con memoria"

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los españoles que "no voten con miedo", sino que lo hagan "con memoria", al tiempo que ha afirmado que hoy es un día en el que los españoles "cogen el timón y van a decidir el futuro, el destino y la orientación de España, no sólo para los próximos cuatro años, sino probablemente para la próxima década".

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"Que nadie les amenace con ningún miedo, que todos utilicen la democracia, la libertad y su sentido de voto", ha subrayado.

Así se ha expresado tras ejercer su derecho al voto pocos minutos después de las 10.30 horas en el colegio Ramiro de Maeztu, en Madrid, donde ha acudido acompañado por su esposa. A su llegada, Feijóo ha saludado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y se ha realizado fotografías con algunos votantes.

Colau dice que las mujeres no van a estar "calladitas" este 29N al haber "mucho en juego"

La candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha asegurado que las mujeres no van a estar "calladitas" en las elecciones generales de este domingo sino que serán "protagonistas", porque hay "mucho en juego".

Así lo ha explicado tras votar en su colegio electoral en el distrito de Gràcia de Barcelona, donde ha dicho que estas "no son unas elecciones cualquiera" y ha instado a defender "la democracia, los servicios públicos, el derecho a la vivienda, las pensiones y los sueldos dignos".

"Las mujeres no solo no vamos a estar calladitas, sino que vamos a ser protagonistas y vamos a tener un protagonismo decisivo en el resultado de estas elecciones. Estoy orgullosa de ser mujer y de que esto vaya a ser así", ha subrayado la exalcaldesa de Barcelona.

Irene Montero anima a votar "con el corazón" para que "nadie sea más que nadie"

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha animado este 29N a votar "con el corazón" para que "nadie sea más que nadie" porque el "voto de cualquier persona que gasta muchísimo" en la cesta de la compra "vale lo mismo que el de cualquier poderoso".

Lo ha expresado en declaraciones a los medios tras votar en un colegio electoral en La Navata (Galapagar), en donde ha recordado que el voto "es un derecho conquistado con muchísimo esfuerzo por nuestras abuelas y por nuestras bisabuelas", por lo que ha llamado a ejercer el derecho al sufragio.

Por su parte, la portavoz y cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha votado este domingo en el frontón municipal de Urnieta (Gipuzkoa).