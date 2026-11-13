El drama de trabajadores con nómina como Míriam a quienes el sueldo les obliga a elegir: “Pagas o comes”

Silvia Asiain 13 NOV 2026 - 17:24h.

Entre el millón de usuarios de los Bancos de Alimentos que hay en España, cada vez hay más trabajadores en estas condiciones de falta de recursos

La campaña de recogida de alimentos Gran Recapte, dedicada a las nuevas pobrezas, con el lema: "¡Tan grande que solo faltas tú!"

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A Mírian no le salen las cuentas para sobrevivir mes a mes, Calculadora en mano resta los gastos de su exiguo sueldo: “Si me pongo a hacer cuentas, 1300 euros y de ahí quitar un préstamo de casa”, va restando mientras apunta las cifras de su día a día. Al final, solo le quedan 69 euros limpios para todo y como ella misma asegura, “con 69 euros qué compras”. La conclusión es que “o pagas o comes”.

En casa de Mírian solo entra el salario de su marido y tienen tres hijos que el pescado “no lo huelen”. Por eso, asegura que “hay muchas veces que no quiero levantarme” porque “te ves negra para todo, te ves negra para comprar a los niños el material escolar”.

Familias que tenían un buen nivel económico recurren a los Bancos de Alimento

Para lo que no le falta ayuda es para alimentar a sus tres hijos. Gracias a la ayuda del Banco de Alimentos de Granada, su despensa no está vacía.

Isabel Mostazo, coordinadora de Inpavi Granada, recuerda que “se encuentran que aún teniendo estos trabajos, incluso familias que antes tenían un buen nivel económico, de repente se ven en situaciones en las que no alcanzan”.

Es el caso de José Luis que acompaña a su madre a la ONG encargada del reparto de alimentos. y que “Y gracias a ellos pues bueno, se va solventando”, reconoce con agradecimiento..

José Luis y su hermana tratan de ayudar económicamente a su madre porque su pensión de 800 euros no le da para pagar el piso y las facturas, pero reconoce que su situación económica no le permite ser más generoso.

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Aunque está trabajando, asegura que “tiene uno que recortar un poco y todo va subiendo excepto el los sueldos”.

Su situación no es algo excepcional porque entre el millón de usuarios de los Bancos de Alimentos que hay en España, cada vez hay más trabajadores en estas condiciones”.