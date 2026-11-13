El empresario y coach permanece ingresado en el hospital mientras los médicos realizan pruebas para determinar cuál es el tratamiento más adecuado

Irene Villa, "hundida" ante el delicado estado de salud de su marido, David Serrato: "Casi me dejan viuda, aún no tiene tratamiento"

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Dolorosos momentos los que están viviendo Irene Villa y su marido, David Serrato. Después de semanas de ingresos hospitalarios, dolores, pruebas médicas y una larga espera para conocer el origen de sus problemas de salud, el empresario y coach ha anunciado que vuelve a padecer cáncer.

Lo ha hecho a través de un comunicado que ha adelantado la revista '¡Hola!' y que también ha remitido a la web de Informativos Telecinco en el que ha explicado que padece una recaída del linfoma que ya sufrió en 2007. Al mismo tiempo, ha compartido cómo está viviendo este complicado momento junto a su mujer.

"Se trata de una recaída del linfoma que sufrí en 2007, aunque esta vez ha regresado golpeando con más fuerza", ha reconocido Serrato en la misiva.

Por el momento, permanece ingresado en el hospital mientras los médicos realizan las pruebas necesarias para determinar cuál es el tratamiento más adecuado.

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El comunicado

"Desde finales de junio de este año, mi vida empezó a cambiar. Comenzaron unos dolores que, poco a poco, han ido mermando mi capacidad para afrontar el día a día", comienza explicando, dejando claro que, a partir de ese momento, comenzaron las consultas médicas, los análisis y las diferentes pruebas para intentar encontrar una explicación a lo que le estaba sucediendo.

Tal y como explicó la propia deportista a este medio, la incertidumbre se prolongó durante meses. Y ahora ha llegado el diagnóstico. Una noticia de lo más difícil de asumir teniendo en cuenta que David ya había superado un linfoma en 2007.

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Ahora, casi dos décadas después, vuelve a enfrentarse a la enfermedad, que, según sus propias palabras, ha regresado "con más fuerza".

El marido de Irene Villa permanece hospitalizado mientras el equipo médico determina los siguientes pasos. Pese a la delicada situación, ha querido transmitir un mensaje de confianza en los profesionales que le están atendiendo. "Tengo plena confianza en el equipo médico que me está cuidando", ha afirmado.

Además, ha aprovechado para reivindicar la importancia de la sanidad pública y de quienes trabajan en ella. "Somos unos auténticos privilegiados por contar con los profesionales que tenemos en nuestra sanidad pública. De verdad, tenemos que cuidarlos, valorarlos y protegerlos".

Por ahora, "todavía estamos realizando pruebas para determinar el tratamiento específico más adecuado. Confío plenamente en que pronto podamos comenzar ese camino".

Asimismo, Serrato manifiesta: "No voy a negar que este proceso está siendo difícil. Hay momentos en los que el dolor se hace complicado de soportar y otros en los que los miedos intentan hacerse demasiado grandes". Sin embargo, indica que "una de las partes más duras" es "ver la preocupación y el sufrimiento en los ojos de las personas a las que amas".

El apoyo incondicional de Irene Villa y el pacto que han hecho

Uno de los aspectos más personales de la carta tiene que ver con Irene Villa. El empresario ha reconocido que estos meses están siendo especialmente complicados, tanto por los dolores físicos como por el desgaste emocional que supone enfrentarse de nuevo a una enfermedad de estas características.

En medio de esta situación, Serrato ha querido poner en valor la manera en la que su mujer está permaneciendo a su lado.

"Nunca me había sentido tan unido a mi mujer. La manera en la que Irene me cuida, me acompaña y está presente en los peores momentos está haciendo que alcancemos un grado de conexión que, posiblemente, en otras circunstancias habría sido muy difícil experimentar. Siempre dispuesta a darme un masaje en los pies, a sacarme una sonrisa, a reír conmigo o a llorar cuando las emociones nos desbordan", reconoce.

La pareja ha establecido incluso una especie de "pacto" para intentar sobrellevar este proceso. "Intentar no venirnos abajo los dos al mismo tiempo. Cuando uno esté mal, que el otro pueda sostenerlo. Y viceversa. No siempre lo conseguimos, claro. Pero seguimos aprendiendo a caminar juntos también por este terreno desconocido", ha confesado.

Finalmente, el empresario ha indicado que, "aunque todavía me queda camino por recorrer", hay algo de lo que está "profundamente convencido". "La persona que entró en este hospital no será la misma que salga", subraya.

"Quiero pensar que saldrá alguien con valores todavía más profundos, con más ganas de vivir, de amar, de compartir, de disfrutar de las pequeñas cosas y de seguir ayudando, en la medida de mis posibilidades, a otros seres humanos que también quieran crecer. Porque, incluso en medio del dolor y la incertidumbre, la vida sigue y yo sigo teniendo muchísimas ganas de vivirla".

Para concluir la carta, Serrato ha querido agradecer "a todos los que estáis cerca, a los que me acompañáis y a los que me hacéis sentir vuestro cariño". Y, especialmente a su esposa: "Gracias por recordarme cada día que el amor va más allá de compartir los momentos bonitos. Con todo mi amor, David", sentencia.