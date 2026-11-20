La oferta pública inicial de Anthropic se ha cerrado definitivamente con un importe récord de 93.541 millones de dólares

Anthropic se dispara un 34% en su estreno en el Nasdaq, hasta un precio de 111,5 dólares

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El actor Ashton Kutcher junto con el representante de Madonna, se han convertido en multimillonarios de la noche a la mañana tras invertir en las acciones de 'Antrhopic'. El actor invirtió 435 millones de dólares y ahora sus acciones tienen un valor de 7.000 dólares.

Dario Amodei es el cerebro que está detrás de la compañía que ha hecho millonaria a muchos inversores. Sus fundadores han pasado a tener una fortuna valorada en 24.000 millones de dólares. Ha sido el mayor estreno bursátil de la historia, dejando a 'Anthropic' con un valor de 1,8 billones de dólares.

La oferta pública inicial de Anthropic se ha cerrado definitivamente con un importe récord de 93.541 millones de dólares (85.196 millones de euros), después de que las entidades suscriptoras de la operación hayan ejercido su opción para adquirir 147 millones de acciones ordinarias Clase A adicionales de la compañía al precio de 83 dólares establecido para la transacción.

De este modo, según ha informado este viernes la compañía dirigida por Dario Amodei, al cierre de la oferta pública inicial fueron coolocados 1.127 millones de acciones ordinarias Clase A a un precio de 83 dólares por título.

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La oferta final en la colocación

Incluyendo el 'greenshoe', finalmente la oferta consistió en la colocación de 1.103,35 millones de acciones por parte de Anthropic y de otros 23,64 millones de acciones vendidas por ciertos accionistas de la compañía, elevando los ingresos brutos totales de la transacción, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos de la oferta, a 93.541 millones de dólares, de los cuales Anthropic recibió aproximadamente 91.600 millones de dólares.

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Además de las acciones ordinarias Clase A vendidas en la oferta pública inicial, Anthropic cerró también simultáneamente la venta de un total de 313,25 millones de acciones ordinarias Clase N a Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Google, Micron Technology, Microsoft, Nvidia y TSMC Partners, al mismo precio de 83 dólares por acción de la oferta pública, en una colocación privada por un precio de compra total aproximado de 26.000 millones de dólares (23.680 millones de euros).