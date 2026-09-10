La compañía indicó en un informe que detectó y bloqueó estos usos indebidos durante este año

Los expertos, sobre el alarmismo por la IA y el fin de la humanidad: "A quien hay que vigilar es a sus dueños"

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La empresa de inteligencia artificial Anthropic afirmó este jueves que ha frustrado varios posibles complots en los que se utilizaron sus modelos de Inteligencia Artificial (IA) para realizar investigaciones que podrían haber contribuido al desarrollo de armas biológicas.

La compañía indicó en un informe que detectó y bloqueó estos usos indebidos durante este año, aunque no pudo determinar si los estudios tenían fines legítimos o maliciosos, por lo que optó por bloquearlos ante el riesgo de que sus modelos pudieran contribuir al desarrollo de patógenos peligrosos.

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"Si bien las evaluaciones son útiles porque proporcionan evidencia de capacidad, no pueden demostrar concretamente que dicha capacidad se utilizaría alguna vez para desarrollar armas biológicas en el mundo real», explicó la empresa en el documento.

Las preocupaciones por el uso de la IA

Hasta el momento, la corporación californiana negó que tuviera constancia de que alguna empresa privada haya compartido públicamente "evidencia del posible mal uso de sus plataformas para el desarrollo de armas biológicas".

Anthropic incluyó además en otro comunicado una extensa lista de casos detectados en los últimos ocho meses en los que se habían usado sus modelos de IA de manera indebida, incluido el chatbot Claude, en China, Rusia y Yemen.

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Este informe surge entre crecientes preocupaciones de expertos en el sector tecnológico por el uso dual de la IA, ya que los modelos capaces de ayudar en investigaciones biológicas también pueden servir para actividades peligrosas. Así como de voces que alertan de los peligros derivados de la creciente autonomía de estos modelos.

La empresa tecnológica aseguró haber desarrollado sistemas de detección para identificar y bloquear los usos que puedan suponer un riesgo en sus modelos de IA.