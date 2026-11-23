La aerolínea ha declarado ser consciente del impacto de la suspensión de operaciones para los distintos actores

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Plus Ultra ha decidido suspender todas sus operaciones aéreas desde este lunes hasta nuevo aviso, incluida las rutas con Venezuela, mientras se encuentra inmersa en un preconcurso de acreedores por dificultades económicas, agravadas por el encarecimiento del combustible.

Tal y como ha explicado en un comunicado, esta decisión responde a un ejercicio de responsabilidad y prudencia para gestionar la situación de forma "ordenada", mientras se siguen evaluando las opciones disponibles.

"La compañía actuará de conformidad con la normativa aplicable y con la debida consideración de los intereses de las personas afectadas", ha añadido.

En este punto, la aerolínea ha declarado ser consciente del impacto de la suspensión de operaciones para los distintos actores --desde empleados y clientes hasta proveedores-- y ha destacado que los "equipos correspondientes" trabajarán para atender las demandas de los afectados.