El precio de los carburantes ha mantenido esta semana su tendencia bajista, tras encadenar dos descensos consecutivos, y llegan al puente del 15 de agosto registrando sus mínimos en lo que va de verano.

En concreto, el precio medio del litro de diésel cae por segunda semana seguida, tras abaratarse un 0,63% frente a hace siete días, situándose en los 1,423 euros, su nivel más bajo desde finales de junio, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press.

Por su parte, el precio medio del litro de gasolina también ha registrado su segunda caída, con un descenso del 0,2% con respecto a la pasada semana, hasta los 1,483 euros, en niveles de mediados de junio.

Estos precios, los más bajos en lo que va de verano, coinciden con la festividad del puente del 15 de agosto, una de las más concurridas en las carreteras españolas -que arranca este jueves y se prolongará hasta el próximo domingo-, en el que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de siete millones de desplazamientos a lo largo de estos cuatro días.

Con estos niveles de precios, en lo que va de 2025 el precio de la gasolina acumula un abaratamiento del 2,75%, mientras que el del diésel es del 1,4%.

Llenar el depósito

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 78,26 euros, unos 1,98 euros menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a casi 80,24 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,56 euros, unos 5,9 euros menos que en 2024, cuando suponía unos 87,45 euros.

El precio medio del litro del diésel se mantiene claramente por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

Asimismo, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El diésel suma ya 128 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Los precios en España, más baratos que la media europea

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,618 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,667 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,540 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,567 euros.