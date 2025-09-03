Cómo aprovechar la nueva etiqueta armonizada y el formulario europeo de reparación de electrodomésticos

Ambas medidas entrarán en vigor en 2025

Los móviles y las tablets tendrán una nueva etiqueta a partir de junio que será obligatoria

La reciente Ley de Consumo Sostenible española incorpora herramientas clave para fortalecer los derechos del consumidor. Nos referimos a la implantación de una etiqueta armonizada de durabilidad y reparabilidad junto con el formulario europeo de información sobre reparación. Ambas iniciativas permiten a los consumidores tomar decisiones más conscientes antes del momento de la compra y empoderan a los usuarios potenciales ante posibles prácticas comerciales opacas.

La etiqueta armonizada de durabilidad y reparabilidad

La normativa dispone que los electrodomésticos deben incluir una etiqueta estandarizada, identificable mediante un diseño claramente visible en el envase o punto de venta. Esta etiqueta informará sobre la existencia de una garantía comercial de durabilidad, cuyo contenido y diseño serán definidos por la Comisión Europea en un acto de ejecución antes del 27 de septiembre de 2025.

Esta “etiqueta armonizada” tiene como finalidad informar de manera clara y veraz sobre la capacidad del producto de ser reparado o su durabilidad estimada. Incluirá información sobre la facilidad de reparación, disponibilidad de piezas y costes asociados.

Formulario europeo de información sobre la reparación

La Directiva (UE) 2024/1799, aprobada el 10 de julio de 2024, establece que los reparadores podrán proporcionar voluntariamente al consumidor un formulario europeo estandarizado con información previa a la contratación. El documento deberá entregarse gratuitamente, en soporte duradero y con suficiente antelación al cierre del contrato.

El formulario debe incluir datos esenciales como identidad del reparador, naturaleza del defecto, precio o método de cálculo, plazo de reparación, disponibilidad de piezas de sustitución o costes adicionales (transporte, recogida, etc.), con una validez mínima de 30 días naturales. Estos términos estarán vinculados legalmente si el usuario acepta las condiciones dentro del plazo estipulado.

Lo que debes hacer como consumidor informado

Si se recibe el formulario europeo, no debemos firmar de inmediato. Lo óptimo será comparar ofertar con otros proveedores para poder evaluar coste y tiempos de reparación, y no estar sujetos a una única alternativa. Además, estas condiciones están bloqueadas durante ese periodo, lo que te da margen para decidir.

De esta forma, tras la garantía legal de 2 años, podrás exigir una reparación gratuita o a un precio razonable según la Directiva. Además, otra de las novedades es que los fabricantes deben garantizar disponibilidad para las piezas de reparación a precios razonables y evitar cláusulas que impidan la reparación efectiva de los aparatos.

En cualquier caso, la UE lanzará portales nacionales para facilitar encontrar talleres locales, servicios comunitarios de reparación o artículos reacondicionados.

Estas medidas responden al impulso europeo por promover una economía circular, en la que la reparación prolongue la vida útil de los productos, reduzca residuos y proteja al consumidor frente a obsolescencia prematura. El objetivo es fomentar la transparencia, garantizar servicios de reparación más asequibles y evitar prácticas que dificulten o encarezcan el arreglo de bienes.

La nueva etiqueta armonizada y el formulario europeo de reparación conforman un marco normativo que refuerza la autonomía del consumidor. Así, antes de comprar, la etiqueta mostrará si el dispositivo tiene respaldo en términos de durabilidad. Si se requiere reparación, el formulario te permitirá conocer claramente los costes, plazos y condiciones para tomar decisiones informadas y comparar opciones. Estas herramientas construyen un escenario más justo y sostenible en el mercado de electrodomésticos.