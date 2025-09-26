El coste de tener un hijo en España: presupuesto del primer año para que te hagas una idea

La vuelta al cole 2025 costará 500 euros de media por hijo, los libros como principal gasto y un aumento acumulado del 18% en los últimos tres años

OCU se ha atrevido a poner cifras: 7.706€, lo que supone una media de 642€/mes

El primer año con un bebé cabe en un puñado recuerdos e imágenes nítidas. La cuna aún oliendo a madera nueva, el carrito sorteando aceras imposibles, esa primera mochila de pañales que siempre parece pequeña. Lo que rara vez aparece en dicha foto es el número final que le acompaña. Es decir, cuánto cuesta sostener ese comienzo sin sobresaltos. La respuesta exige menos de intuición y más de contabilidad.

El punto de partida

La Organización de Consumidores y Usuarios se ha atrevido a poner cifras concretas a ese gasto anual del primer año. La cantidad es 7.706€, lo que supone una media de 642€/mes. Dentro de esa cesta, OCU incluye “muebles y enseres por un valor de 911 euros; la guardería, que considera el gasto más importante para cerca del 44% de los hogares, con una media de 312 euros mensuales; la ayuda de cuidadores profesionales por 127 euros”/mes; alimentación a razón de 101 euros mensuales; higiene por 81 euros al mes; ropa y calzado en una cantidad de 82 euros al mes…

Lo básico es la cuna y el cochecito, que pueden costar desde unos pocos cientos de euros a un par de miles. A esto hay que sumar que en los primeros meses el bebé irá dentro de un capazo, para después ir en la sillita, con lo que es importante que el cochecito se pueda reutilizar. Además, hay otro gasto ineludible, ya que hasta 135 centímetros de altura, los menores deben viajar siempre con un sistema de retención infantil adaptado a su peso y talla. Esto suma otros 100 euros a la lista de la compra del primer año.

El contexto que empuja los números

Que el primer año ronde los 7.706€ no se entiende sin mirar la factura de la crianza más allá de los 12 meses. Save the Children estima que el “coste medio mensual de la crianza ha aumentado un 13% respecto a 2022, situándose en 758 euros por hijo o hija” (dato 2024). Ese ascenso se explica, sobre todo, por la inflación de suministros del hogar y alimentación.

En el terreno fiscal, la Agencia Tributaria fija con literalidad: “El importe máximo es de 1.200€ anuales por cada hijo.” Es la deducción por maternidad, que se puede cobrar en su totalidad, o aplicarla mes a mes a razón de 100 euros, durante el primer año. Además, si hay “gastos de custodia en guarderías o centro de educación infantil”, “la deducción se incrementará en un importe máximo de 1.000 €.”

El presupuesto del primer año no es una tarificación cerrada, sino una brújula. Las cifras de OCU ordenan el mapa de gastos recurrentes; la DGT te recuerda dónde no puedes recortar; Sanidad fija el ritmo sanitario; AEAT ofrece el respiro fiscal que conviene activar a tiempo; y Save the Children avisa del viento de cara que sopla sobre la crianza en España. Con estos mimbres, el número final no será un susto, sino una decisión informada.