El coste de la crianza ha aumentado en España, hasta llegar a un promedio mensual de 758 euros por hij o o hija en 2024, lo que representa un incremento del 13% respecto a 2022 (cuando eran 672 euros mensuales) y de un 29% con respecto a 2018 (587 euros mensuales), según el estudio 'El Coste de la Crianza en España 2024', realizado por Save the Children.

Así, desde la ONG señalan que "las familias con hijos o hijas deben destinar más de la mitad de su renta a estos gastos, y la probabilidad de estar bajo el umbral de la pobreza aumenta un 70% para quienes tienen menores de edad a su cargo". Según Save The Children, el 43% de los menores españoles viven en hogares con "serias dificultades" para afrontar gastos imprevistos, lo que supone un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a 2022.

"La crianza representa una carga económica considerable para las familias, especialmente en la adolescencia , y se ha convertido en un factor de riesgo significativo de pobreza ", ha asegurado el director general de Save the Children, Andrés Conde.

Además, Save The Children califica de "especialmente preocupante" que la mitad de los 530.000 hogares monoparentales están en riesgo de pobreza. Es el caso de Inma y su hijo de 12 años. "Compramos menos cosas cada vez. Pescado pocas veces porque normalmente terminamos yendo a coger la misma bolsa de congelados. Porque el fresco es bueno, está ahí, pero es demasiado caro para estar comprándolo con una frecuencia más o menos normal", explica.

El hijo de Inma acude a un instituto con aulas TEA (espacios educativos especializados para niños y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista). "Necesita muchísima ayuda. Normalmente, como económicamente no le puedo pagar terapias, se las hago yo en casa, pero le hago lo que puedo como madre, porque como no soy su terapeuta no lo puedo tratar", explica.