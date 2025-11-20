Consumo alerta sobre el uso de una afeitadora por posibles descargas eléctricas y quemaduras
Problemas de aislamiento de los circuitos de la afeitadora pueden provocar descargas eléctricas y quemaduras a los usuarios
¿Qué electrodomésticos se rompen más en casa?
La Red de Alerta de Productos de Consumo (RAPEX nacional), gestionada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha publicado una notificación sobre una afeitadora eléctrica, avisando de defectos detectados en el diseño y fabricación del pequeño electrodoméstico que comprometen la seguridad de los usuarios. En la nota informativo se avisa del riesgo de descarga eléctrica y posibilidad de sobrecalentamiento
Se trata de la afeitadora con cabezal anatómico de la marca SANDA, cuyo modelo SD-5300 tiene como número de referencia el X-320. Se trata de un artículo recargable destinado al uso personal.
Riesgos para los consumidores
Según las autoridades de Consumo, el defecto detectado en el citado modelo es un insuficiente aislamiento eléctrico derivado de una deficiente protección de los componentes.
Como consecuencia de estos defectos detectados, la afeitadora supone un riesgo para el uso de los consumidores pudiendo provocar descargas eléctricas y la posibilidad de sobrecalentamiento, lo que podría conllevar quemaduras en la piel o incendios domésticos.
El informe técnico señala que el aparato no cumple con los estándares europeos de seguridad eléctrica. El principal peligro es que el usuario pueda recibir una descarga eléctrica durante su uso, especialmente al manipularlo en ambientes húmedos como el baño. Además, el sobrecalentamiento de la batería y del motor interno puede generar quemaduras.
La alerta ha sido emitida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que coordina la vigilancia de productos inseguros en España. La notificación se ha incorporado al sistema RAPEX nacional, que permite retirar del mercado aquellos artículos que no cumplen con las normativas de seguridad.
Este departamento recomienda a las personas que se hallen en poder de este artículo que:
- Comprueben la marca y modelo en la web oficial de la Red de Alertas para confirmar si su aparato está incluido.
- Dejen de usar inmediatamente la afeitadora afectada.