Más de 150 efectivos de la UME se han desplazado para ayudar a evaluar y contener la situación tras el brote de peste porcina

Los peligros de la peste porcina: "La supervivencia del virus puede ser de meses, incluso años"

La preocupación por la peste porcina africana en España continúa. Cuando aún permanece la alerta por la gripe aviar, ahora también es un brote de esta enfermedad, de pronóstico muy negativo para los animales infectados, el que ha activado a las autoridades. Registrado por el momento en Barcelona, ha sido el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, el que ha cifrado en seis los casos registrados en jabalíes muertos que han sido hallados en el entorno de Collserola.

Así lo ha explicado, con datos del Ministerio de Agricultura, en declaraciones a los medios ante el Centro de Fauna de Torreferrussa, ubicado en el término municipal de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), donde se ha establecido el centro de control que cuenta con Agentes Rurales, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil, así como las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF).

Un centenar de efectivos de la UME para contener el brote de peste porcina

Según ha precisado, Cataluña pidió desde el "minuto cero" el apoyo de la UME, que inicialmente movilizó a un centenar de efectivos que ahora se han ampliado hasta más de 150 con el propósito de evaluar y contener la situación.

Trasladados con 25 vehículos, tratan de localizar cadáveres de animales durante el día, extraerlos de forma biológicamente segura y ofrecer apoyo con drones con visión nocturna y térmica.

Tal como anunciaba el lunes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras reunirse con integrantes del sector porcino español, el objetivo fundamental ahora es “tener delimitada” la zona afectada y “evitar su extensión a otros lugares”, conteniendo así el foco registrado en Barcelona.

Los primeros casos de peste porcina en España tras 31 años

Los casos de peste porcina africana detectados en España son los primeros desde hace 31 años, cuando quedó erradicada tras años de esfuerzos y duras restricciones comerciales en el país.

El nuevo episodio, con España como centro neurálgico de las exportaciones de cerdo y el mayor exportador al gigante asiático, ha reavivado la preocupación del sector porcino, que teme también al impacto económico de la situación.

Aunque la peste porcina africana no afecta a las personas, sí tiene un pronóstico nefasto para los animales que se han visto infectados.

El impacto económico de la peste porcina en la exportación de productos

Por el momento, siguen bloqueados más de 120 certificados de exportación de cerca de 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización. Ello significa que vetan la entrada de éstos desde todo el territorio español, y no solo desde la parte afectada, Barcelona, o Cataluña, por extensión, en este caso, y según los datos sobre los casos detectados hasta el momento.

Quien sí ha introducido un gran alivio para España es China, que sí ha decidido regionalizar la situación, de tal modo que solo prohíbe importaciones de productos de cerdo de las zonas afectadas por el brote; una decisión clave para la industria española porque el país es su principal exportador.