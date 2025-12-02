Aceptan la regionalización de la situación de la peste porcina prohibiendo sólo la entrada de productos derivados del cerdo que provengan de la zona donde se detectó el foco

Los peligros de la peste porcina: "La supervivencia del virus puede ser de meses, incluso años"

Compartir







La peste porcina en España, en pleno repunte de la gripe aviar, ha aumentado la preocupación del consumidor tras detectarse un brote en Barcelona. En medio de alarma, sin embargo, llega algo de alivio desde China, que ha confirmado al Gobierno que seguirá importando el cerdo español, algo fundamental porque supone más del 40% de las exportaciones españolas.

Concretamente, las autoridades chinas han confirmado oficialmente que aceptan la regionalización de la situación de la peste porcina africana prohibiendo sólo la entrada de productos derivados del cerdo que provengan de la zona donde se detectó el foco: la provincia de Barcelona (noreste).

PUEDE INTERESARTE Bruselas enviará un equipo veterinario para analizar la situación de la peste porcina en Cataluña

China acepta seguirá importando cerdo español, salvo de la zona del brote

La noticia ha sido confirmada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien así lo manifestó tras su reunión del lunes con integrantes del sector porcino español; una cita en la que trasladó a los productores e industriales que, por el momento, no se detectaron positivos en granjas ni animales de producción con sintomatología compatible.

Por eso, ahora el objetivo es “tener delimitada” la zona afectada y “evitar su extensión a otros lugares”, conteniendo así el foco registrado en Barcelona.

Los primeros casos de peste porcina africana en España desde hace 31 años

Hacía 31 años que no se registraban casos confirmados oficialmente de peste porcina africana en España. Entonces, quedó erradicada tras años de esfuerzos y fuertes restricciones comerciales en el país, que se ha convertido en el mayor exportador de cerdo al gigante asiático en los últimos años.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El regreso, no obstante, de esta enfermedad viral altamente contagiosa entre los cerdos domésticos y salvajes ha vuelto a reavivar la preocupación del sector ante el riesgo que supone. Si bien no afecta a personas, sí tiene un pronóstico muy negativo para los animales infectados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Debido a ello, también el impacto económico es cuantioso. Por el momento, siguen bloqueados más de 120 certificados de exportación de cerca de 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización, es decir, vetan la entrada desde todo el territorio español y no sólo desde la parte afectada, Cataluña en este caso.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

China y la regionalización del comercio porcino

En el caso de China, su Administración General de Aduanas suspendió las importaciones de carne de cerdo de doce empresas de la provincia de Barcelona a partir del pasado viernes, cuando se detectaron en esa zona dos casos de peste porcina africana en jabalíes. Sin embargo, con la regionalización de la situación, sí seguirán importando del resto de zonas de España.