El 80% de los nuevos fumadores empiezan antes de los 18 años

Un grupo de jóvenes ha presentado varios proyectos para conseguir el objetivo puesto por la AECC de lograr la primera generación libre de humo para 2030

El tabaco está cada vez más presente entre los jóvenes, un problema que preocupa por datos como que el 80% de los nuevos fumadores empiezan antes de los 18 años. También destaca que 1 de cada 4 estudiantes de 12 y 13 años ya ha probado el cigarrillo electrónico, lo que evidencia una tendencia que sigue creciendo y que alerta a profesionales y familias.

“La industria tabaquera se está quedando sin clientes por arriba de la pirámide y por lo tanto con muy malas artes están poniendo su foco en los jóvenes para que empiece otra vez algo que pensábamos que estaba disminuyendo que era el consumo de tabaco en todas sus fórmulas”, ha reconocido la directora general de la Asociación Española Contra el Cáncer, Isabel Orbe.

Jóvenes en acción

Con este escenario, han surgido numerosas iniciativas juveniles que buscan frenar esta situación y apoyar el objetivo marcado por la Asociación: lograr la primera generación libre de tabaco en 2030. Un ejemplo son las propuestas presentadas en el Demoday del Proyecto Zero, donde se mostraron ideas impulsadas por los propios jóvenes.

“Como somos el futuro y somos los que nos vamos a comer las consecuencias de todo lo negativo que tiene el tabaco, pues que mejor que nosotros para enfrentarlo y llevarlo a cabo”; “al final los jóvenes queremos ser liderados por otros jóvenes, muchas veces rechazamos mensajes si vemos que vienen de adultos que nos intentan imponer una idea, entonces lo más factible es que los jóvenes seamos quienes tomemos el liderazgo”, han detallado Josué y Gema, quienes han presentado varios de los proyectos.

Riesgo creciente

Y es que 9 de cada 10 jóvenes está expuesto a contenido de tabaco o nuevos productos en redes sociales. Por ello, muchos de estos jóvenes subrayan la importancia de dirigirse directamente a los adolescentes para evitar que su consumo vuelva a normalizarse.

El presidente de la Fundación Lo que de verdad importa, Fernando Torrente, reconoce que es “una cifra muy impactante y pone de manifiesto la fortaleza que hay detrás de una industria que persigue conseguir clientes y esos clientes, y esos clientes son los jóvenes que son su presa ideal”.

Tras años de descenso del tabaco tradicional, el reto actual está en las nuevas formas de fumar, donde el riesgo para la salud es exactamente el mismo. Por eso, insisten en la importancia de transmitir un mensaje claro que ayude a proteger a las generaciones más jóvenes.