Gary Cohen, director ejecutivo de iRobot, ve lo sucedido como un "hito fundamental" para asegurar el futuro a largo plazo de la marca

El fabricante de los robots aspiradores Roomba, iRobot, se declaró este domingo en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y anunció que transferirá su negocio a dos empresas chinas, dejando también de cotizar en bolsa.

La compañía, cuya sede se sitúa en con sede en Bedford, Massachusetts, afirmó que se había llegado a un acuerdo de reestructuración por el cual iRobot será adquirida por su principal prestamista y fabricante, Shenzhen Picea Robotics Co. y Santrum Hong Kong Co.

Se mantendrá el funcionamiento de Roomba

Durante este proceso, que espera completar en febrero de 2026, los usuarios de sus robots aspiradores Roomba seguirán funcionando como hasta ahora. En concreto, ha asegurado que mantendrá el funcionamiento de Roomba y de la aplicación desde la que se puede gestionar, así como el soporte para su mantenimiento.

"Durante el proceso de bancarrota anticipada, iRobot continuará operando con normalidad, sin interrupciones previstas en la funcionalidad de su aplicación, los programas para clientes, los socios globales, las relaciones con la cadena de suministro ni el soporte continuo de sus productos", afirmó la empresa en un comunicado.

El proceso de bancarrota es un paso necesario para que pueda completarse su adquisición por la china Picea, y se considera "un paso crucial" para fortalecer la base financiera de la empresa y posicionarla para el crecimiento a largo plazo.

"El anuncio de hoy marca un hito fundamental para asegurar el futuro a largo plazo de iRobot", declaró en un comunicado Gary Cohen, director ejecutivo de iRobot.

Según Cohen, la transacción fortalecerá su posición financiera y "garantizará la continuidad para sus consumidores, clientes y socios".