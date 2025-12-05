Carlos Plá Valencia, 05 DIC 2025 - 04:00h.

En kioskos o papelerías, las libretas y las chucherías se mezclan con decenas de paquetes pedidos por vecinos de la zona DANA en comercios online

Más del 40% de los comercios afectados por la DANA siguen con una actividad por debajo de los niveles de los años de antes de las inundaciones. Ahora han encontrado en el reparto de paquetes generado por el comercio online una nueva forma de sobrevivir.

Las ventas en el kiosko de Cristina en Paiporta no se recuperan y las facturas siguen llegando cada mes. Junto a las chucherías y otros artículos, en la trastienda se acumulan paquetes en estanterías. El reparto de todos estos pedidos a comercios online se han convertido en el motor de su negocio. "El negocio no funcionaba como antes y la paquetería nos da unos ingresos que nos ayudan a cubrir gastos por lo menos", explica.

La actividad es tan frenética que ha tenido que echar mano de su hija para ampliar el servicio y realizar también reparto a domicilio. "Es una barbaridad porque reparto 70 paquetes al día. Hoy llevo ya 59", asegura la joven.

El trasiego de paquetes, repartidores y códigos por validar es constante y en esta época tras el Black Friday y con las Navidades a las puertas el trabajo se multiplica. Es el caso de la papelería de Carla, que también ha incorporado el servicio de paquetería a su maltrecho negocio. "Entre el 80 y el 90% de los clientes que entran por la puerta vienen exclusivamente a por paquetes. Al final de mes se nota en la facturación", afirma.

Un servicios que es un éxito y que agradecen los vecinos. "Vivo aquí al lado y normalmente no estoy en casa, así que cuando compro online y me envían un paquete selecciono este punto y cuando puedo paso a recogerlo. Es muy cómodo", explica una clienta.

Un impulso que no borra los adversos efectos de la DANA, pero que les permite mirar al futuro con más esperanza.