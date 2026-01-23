10 reformas pequeñas y baratas que ayudan a ahorrar energía en casa

Cada grado de temperatura de más aumenta un 7% el consumo

Un experto alerta del cambio en la factura de la luz: "Aunque el precio de la energía baje, muchos hogares no verán el ahorro"

Hay casas que “gastan” sin hacer ruido: una rendija mal sellada, un radiador tapado por el sofá, una ducha que tira más agua caliente de la necesaria. El resultado es un hogar menos confortable y una factura que sube sin que nadie haya encendido nada “extra”. Los expertos recuerdan que en una vivienda, la calefacción y el aislamiento mandan… pero también hay microintervenciones que se notan, hasta el punto de que cada grado de temperatura de más aumenta un 7% el consumo.

El ahorro empieza donde entra el aire (y se escapa el calor)

Sellar rendijas con burletes, masilla o silicona: No es glamuroso, pero funciona. Por ello, si detectas infiltraciones, evítalas tapando las rendijas con silicona, masilla o burletes. Es la típica compra de ferretería que arregla de golpe esa sensación de “corriente” en el tobillo.

No es glamuroso, pero funciona. Por ello, si detectas infiltraciones, evítalas tapando las rendijas con silicona, masilla o burletes. Es la que arregla de golpe esa sensación de “corriente” en el tobillo. Revisar y aislar el cajón de la persiana: Hay hogares donde el cajón de la persiana es prácticamente una ventana abierta en miniatura. La recomendación es sencilla y pasa por procurar que las cajas de persiana estén adecuadamente aisladas y no tengan rendijas . Así, si al acercar la mano notas aire frío, ya tienes un culpable.

Hay hogares donde el cajón de la persiana es prácticamente una ventana abierta en miniatura. La recomendación es sencilla y pasa por procurar que las cajas de persiana estén adecuadamente . Así, si al acercar la mano notas aire frío, ya tienes un culpable. Bajar persianas por la noche: No cuesta nada y es una barrera extra. Por ello, bajar las persianas durante la noche permite disminuir las pérdidas de calor al exterior. Es el “abrigo” de la casa: no crea calor, pero evita que se pierda.

Calefacción y radiadores: pequeñas decisiones, gran impacto

Cambiar el termostato por uno programable: Aquí sí hablamos de una pieza que se instala una vez y trabaja sola . Por eso es importante sustituir tu termostato normal por uno programable. La gracia no es vivir con frío: es dejar de calentar cuando no toca.

Aquí sí hablamos de una pieza que se instala una vez y . Por eso es importante sustituir tu termostato normal por uno programable. La gracia no es vivir con frío: es dejar de calentar cuando no toca. Instalar válvulas termostáticas en radiadores: Es la manera práctica de no tratar toda la casa como si fuera el mismo cuarto. Para ello, instala válvulas termostáticas en los radiadores y así controlar la temperatura de las distintas habitaciones.

Es la manera práctica de no tratar toda la casa como si fuera el mismo cuarto. Para ello, instala válvulas termostáticas en los radiadores y así controlar la temperatura de las distintas habitaciones. Dejar de “ahogar” los radiadores: A veces el ahorro es simplemente mover un mueble. La recomendación es no tapar ni obstruir los radiadores. Si el calor no circula, acabas subiendo el termostato para compensar… y pagas esa torpeza.

A veces el ahorro es simplemente mover un mueble. La recomendación es los radiadores. Si el calor no circula, acabas subiendo el termostato para compensar… y pagas esa torpeza. Ajuste fino del termostato (sin heroicidades): El consejo es de lo más concreto: durante el día regula el termostato a 19ºC. Cada grado de más el consumo aumenta un 7%. Esto no va de aguantar, va de no pasarse.

Agua caliente e iluminación: dos “fugas” que se corrigen fácil

Colocar cabezal de ducha de bajo consumo y reductores en grifos: Aquí el truco es simple: menos caudal, menos agua caliente que fabricar. Instala cabezales de ducha de bajo consumo y reductores de presión en los grifos para ahorrar una importante cantidad de energía. Y por si había dudas sobre lo que suele disparar el gasto : Un baño consume 4 veces más agua y energía que una ducha.

Aquí el truco es simple: menos caudal, menos agua caliente que fabricar. Instala cabezales de ducha de bajo consumo y reductores de presión en los grifos para ahorrar una importante cantidad de energía. Y por si había dudas sobre lo que : Un baño consume 4 veces más agua y energía que una ducha. Aislar depósitos y tuberías de agua caliente: No se ve, pero se paga si está mal. Por eso es importante mantener los depósitos acumuladores y las tuberías bien aislados. Es el típico detalle que reduce pérdidas mientras el agua viaja o espera.

No se ve, pero se paga si está mal. Por eso es importante mantener los depósitos acumuladores y las tuberías bien aislados. Es el típico detalle que reduce pérdidas mientras el agua viaja o espera. Pasarte a bombillas LED (o bajo consumo) con buena etiqueta: La iluminación representa casi un 10% de la energía que consumimos en nuestro hogar. Utiliza lámparas de bajo consumo o de tipo LED, con etiquetado energético clase A++, ya que estas suponen hasta un 85% de ahorro de energía respecto a las bombillas convencionales.”

Bonus (si quieres rematar): Regletas con interruptor contra el “stand-by”: el consumo fantasma existe y la solución es de la vieja escuela. Para ello, es recomendable instalar regletas con interruptores que nos permitan desconectar de la red los electrodomésticos”.