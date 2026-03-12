Gonzalo Barquilla 12 MAR 2026 - 07:00h.

Jaime Giménez Arbe, El Solitario, tiene 70 años y podría salir pronto de la cárcel: no se descarta el riesgo de reincidencia

El Solitario, el criminal de mil caras que atemorizó a España: mató a tres personas y cometió 35 atracos violentos

Compartir







Durante más de una década, el miedo y la tensión se extendió por España cada vez que aparecía El Solitario. Jaime Giménez Arbe, conocido por ese apodo, fue condenado por asesinar a tres personas y por cometer más de 30 atracos a sucursales bancarias. El pasado 12 de enero cumplió 70 años y podría salir en breve de prisión, lo que reabre el debate sobre la reinserción de delincuentes de perfil extremo.

El cuarto capítulo del videopodcast 'Personas, bestias' analiza el historial criminal de El Solitario. La posibilidad de que vuelva a quedar en libertad genera inquietud. ¿Es posible que alguien con un historial criminal tan violento logre reinsertarse, o existe un riesgo real de reincidencia? Algunos estudios sugieren que la edad reduce la actividad delictiva, porque las capacidades físicas y la impulsividad disminuyen, pero los expertos recuerdan que hay excepciones.

PUEDE INTERESARTE El crimen del asesino de la catana: el adolescente que mató a sus padres y a su hermana y que se reinsertó en la sociedad

El riesgo de que El Solitario reincida

"Es verdad que cuantos más años cumples, tu capacidad delictiva se va reduciendo, pero también hemos visto atracadores con más de 80 años recientemente. Con lo cual, quien tuvo, retuvo", explica el inspector de la Policía Nacional José María Benito.

"Los servicios psicosociales de la cárcel siempre elaboran un perfil de lo que puede pasar una vez que salga. En este caso será pronto, porque, a pesar de esos más de 100 años de condena, el plazo máximo de cumplimiento en España por delitos tan graves son 25 años. A los 25 va a la calle. No existía entonces la prisión permanente revisable, a la que hubiera sido condenado, por lo tanto va a salir".

Para los especialistas, la clave estará en los informes penitenciarios que evalúan su evolución durante estos años. "Veremos qué dicen esos servicios psicosociales, cuál ha sido su comportamiento, si han sido capaces de reeducarlo, de insertarlo luego en la sociedad, si ha tenido algún tipo de estudio o profesión que haya aprendido, algo a lo que dedicarse una vez que salga, aunque sea como hobby”, señala Benito. “Si no, yo estoy convencido de que va a volver a delinquir. No me cabe la menor duda”, precisa el experto. El criminal habría pedido anteriormente un permiso y se le denegó, según diversos informes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El perfil criminal de El Solitario

La figura de El Solitario sigue despertando interés por la singularidad de su historial criminal. Durante cerca de 14 años perpetró al menos 35 atracos a bancos en distintas provincias españolas, casi siempre actuando en solitario, disfrazado y con una planificación obsesiva que le permitió eludir durante mucho tiempo a la policía.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Su trayectoria delictiva estuvo marcada por una violencia extrema. Además de los atracos y tiroteos en sucursales, donde mató a un policía local, cometió el asesinato en 2004 de dos guardias civiles en un control de tráfico en Castejón, en Navarra, un ataque que en un primer momento llegó a hacer sospechar incluso de ETA.

El Solitario logró mantener su identidad oculta durante años gracias a un elaborado sistema de disfraces, cambios de apariencia y matrículas clonadas. Finalmente fue detenido el 23 de julio de 2007 en la localidad portuguesa de Figueira da Foz cuando se preparaba para cometer un nuevo atraco. Su captura puso fin a una de las persecuciones policiales más largas y complejas de la historia reciente de España.