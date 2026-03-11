La mujer, que llegó al hospital de Miranda con una cadena atada al cuello, relata a Informativos Telecinco el "infierno" que vivió

El detenido en el incendio mortal en Miranda y una de las víctimas figuraban en el sistema VioGén: anteriormente ya secuestró a una mujer y a una niña

En Miranda de Ebro, en Burgos, continúa la conmoción por la muerte de tres mujeres tras un incendio provocado por un hombre ya detenido tras entregarse a las autoridades. El suceso se investiga como un caso de violencia de género. Entre las víctimas mortales se encuentra la expareja del acusado.

El detenido cuenta con graves antecedentes penales por secuestro a una mujer y a una niña de 16 años, a la que raptó y abusó sexualmente. La mujer a la que agredió el hombre hace tres años, llegó al hospital de Miranda de Ebro con una cadena al cuello. Logró escapar de él y sobrevivir al maltrato que sufría. Un infierno imposible de olvidar y que, según ha contado a Informativos Telecinco, también le dejó secuelas físicas.

"Amenazas, que que yo iba a ser para él. Y yo, pues a lo primero, como no cedía, pues más se encerraba conmigo, más me pegaba. El oído lo tengo reventado de los puñetazos que me daba aquí, me reventó en el tímpano", recuerda María del Carmen Negro, expareja y víctima del detenido.

El detenido no habría confesado nada, pese haberse entregado

Las fallecidas son dos mujeres españolas de 78 y 58 años y otra de nacionalidad colombiana de 24. Una de ellas, la de 58, había sido pareja del detenido, según las primeras informaciones. Al parecer, las llamas se propagaron desde el interior del portal, con la escalera haciendo un efecto de chimenea por la que se extendió también una columna de humo. Cuatro personas resultaron también heridas, entre ellas los dos niños de 11 y 7 años.

Según han declarado algunos de los residentes del edificio, pudieron escuchar una discusión de una vecina con un individuo antes de que se produjesen los hechos, por lo que no dudan en relacionarlo.

Mientras tanto, la Policía investiga lo ocurrido. El detenido, pese a haberse entregado al saber que lo buscaban, no habría confesado nada. Tras lo ocurrido, el presidente de Castilla León ha presidido un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.