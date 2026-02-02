Qué hacer si te cobran comisiones por descubierto en cajeros automáticos

Estas comisiones suelen calcularse sobre el mayor saldo negativo acumulado

Comisiones bancarias: requisitos para evitar pagarlas

Entrar en números rojos, es decir, que tu cuenta bancaria tenga saldo negativo tras una retirada, un pago o un recibo domiciliado, puede costar más de lo que crees. Cuando ocurre, el banco suele aplicar una comisión por descubierto, junto con intereses y posibles gastos adicionales por reclamación de posiciones deudoras. Estas comisiones suelen calcularse sobre el mayor saldo negativo acumulado y pueden rondar entre el 4% y el 5% del saldo negativo, con importes mínimos de 15€ o más según entidad, además de posibles costes fijos de aviso o gestión. Saber qué hacer ante este cobro no es solo cuestión de recuperar dinero, sino de defender tus derechos como consumidor.

El Banco de España recoge que los bancos solo pueden cobrar estas comisiones si te han informado previamente en las condiciones del contrato y has aceptado esas condiciones, y además deben proporcionarte un período para regularizar el saldo negativo.

1.- Revisa lo que te han cobrado y por qué

Antes de nada, abre tu banca online o consulta tu extracto bancario y localiza exactamente el cargo que consideras indebido: importe, concepto, fecha y descripción. Esto es esencial porque las comisiones deben estar claramente pactadas en el contrato de tu cuenta.

Si el banco te ha cobrado una comisión sin que exista un servicio asociado (por ejemplo, si no quedaste en descubierto de acuerdo con las condiciones pactadas, o si no fuiste informado), esa comisión puede ser cuestionable o ilegal. El Banco de España señala que la entidad debe informarte del período que tienes para regularizar un descubierto y de los posibles gastos derivados; si no lo hace correctamente, puedes reclamar.

2.- Contacta con tu banco de inmediato

El siguiente paso es comunicarte con tu banco:

Llama al servicio de atención al cliente o visita la sucursal: pide que te expliquen por qué se aplicó la comisión, cuál es el criterio contractual y si se cumplió la información previa que debían darte. Solicita que revisen el cargo si consideras que es incorrecto: muchas veces, una simple aclaración o revisión administrativa puede llevar a la devolución del importe. Pide por escrito (correo, carta certificada o mensaje en la banca electrónica) una explicación detallada y una reclamación formal si te niegan la devolución.

3.- Reclama ante el Banco de España si es necesario

Si el banco no rectifica y consideras que se trata de un cobro indebido o que no te informaron adecuadamente, puedes elevar tu reclamación al Servicio de Reclamaciones del Banco de España. El Supervisor emitirá un dictamen imparcial, que no obliga por sí solo al banco a devolverte la comisión, pero suele tener gran peso y resultar en una resolución favorable al consumidor cuando existen incumplimientos de transparencia.

En la reclamación al Banco de España conviene incluir los extractos donde aparece el cargo, el contrato de la cuenta y condiciones de comisiones y una copia de la reclamación interna al banco.

4.- Otras vías si no obtienes respuesta

Si el dictamen del Banco de España no te da la razón o no es suficiente, todavía tienes alternativas, como presentar una demanda ante los tribunales civiles. Si el cobro se considera abusivo o indebido, un juez puede ordenar la devolución con intereses. Tambien es posible asesorarte con asociaciones de consumidores o abogados especializados en derecho bancario, que pueden ayudarte a litigar o a evaluar si la comisión en cuestión es nula por falta de información o por incumplimiento contractual.

Que te cobren una comisión por descubierto tras usar un cajero o un pago sin saldo no es una rareza, pero no siempre se ejecuta de manera correcta. Por eso, en muchos casos puedes cuestionar esa comisión, reclamar ante el banco e incluso elevar tu caso al servicio de reclamaciones del Banco de España si no recibes respuesta satisfactoria. Actuar con rapidez, documentar cada cargo y entender tus derechos te da la mejor oportunidad de recuperar lo cobrado indebidamente y evitar que vuelva a suceder.