El cruce de acusaciones entre Elon Musk e Irene Montero en redes sociales por la "teoría del reemplazo"

Elon Musk cargó contra la eurodiputada, Irene Montero por sus palabras en un mitin en Zaragoza

Polémica por la ‘teoría del reemplazo’: PP y Vox critican una regularización que "altera el censo" y la izquierda lo tacha de “bulo”

El empresario americano Elon Musk e Irene Montero han tenido un enfrentamiento viral en redes sociales. Un choque al que se han sumado los compañeros de la política para debenderla del ataque que ha recibido de forma pública por parte del empresario de Tesla.

En un tuit en el que se mostraba el video del último mitin de Irene Montero en Zaragoza, donde había apoyado a “no nos dejen solos con tanto facha”, mencionaba la llamada teoría del reemplazo y añadía: “Claro que quiero que haya reemplazo de fachas y de racistas”.

Musk añadía que esa afirmación de la exministra de Igualdad es “absolutamente despreciable”

La polémica en redes sociales no tardó en escalar. La dirigente de Podemos respondió de inmediato a las críticas recibidas en la misma plataforma digital, recurriendo a una cita procedente de un correo electrónico incluido en una reciente desclasificación del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionada con el caso Epstein.

En ese mensaje, Elon Musk habría preguntado al financiero Jeffrey Epstein: “¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje en tu isla?”

A partir de esa frase, Montero lanzó un duro mensaje político, afirmando que “las personas decentes, que son la mayoría, deben sustituirte cuanto antes”, y añadió que ello es necesario para poner fin a conductas como “violar, bombardear, secuestrar niños y matar”.

El origen del enfrentamiento se encuentra en el acuerdo alcanzado entre Podemos y el Gobierno para sacar adelante una regularización extraordinaria de personas migrantes, una medida que podría beneficiar a más de medio millón de personas.

Musk ha mostrado su rechazo en repetidas ocasiones a esta iniciativa a través de sus redes sociales

Durante un acto político en Zaragoza, Montero defendió abiertamente la regularización y celebró el avance logrado: “Hemos conseguido papeles, regularización ya. Y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar”. En ese contexto, utilizó de forma provocadora el concepto de “teoría del reemplazo”, afirmando que ojalá sirviera para “barrer de fachas y racistas este país con gente migrante y trabajadora”.

La respuesta al magnate no se limitó a Montero. El cofundador de Podemos y actual pareja de Montero, Pablo Iglesias, también intervino en la discusión pública con un mensaje en el que reivindicó el enfrentamiento con las élites: “Merecer el odio de quienes envenenan al pueblo es un honor”.

Estaban citando al fundador del socialismo en España y defendiendo que sustituir a los fascistas por “gente decente” es una tarea política central

En la misma línea, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, aclaró en una rueda de prensa que las palabras de Montero eran irónicas y buscaban desmontar la llamada “teoría del reemplazo”. Según explicó, se trata de un “bulo racista, fascista y xenófobo” promovido por la ultraderecha de Vox y asumido, a su juicio, también por el Partido Popular.

La denominada teoría del “gran reemplazo”, que provocó la reacción de Musk, es una conspiración difundida en círculos de derecha y extrema derecha que sostiene que existe un plan deliberado para sustituir a la población blanca europea mediante la inmigración.

Días antes, el empresario ya había criticado la regularización, compartiendo un mensaje en el que se insinuaba que el Gobierno español impulsaba la medida para influir en futuros procesos electorales

Su comentario se limitó a una sola palabra: “Wow”.